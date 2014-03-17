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بالصور .. زيارة رئيس الطائفة الانجيلية لمديرية أمن سوهاج‎

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بالصور .. زيارة رئيس الطائفة الانجيلية لمديرية أمن سوهاج‎ بالصور .. زيارة رئيس الطائفة الانجيلية لمديرية أمن سوهاج‎

 

 

قام القس الدكتورصفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر و رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط ،يرافقة القس الدكتور عماد شوقي، رئيس الطائفة الانجيلية بسوهاج ،ووفد كنسى بزيارة لمديرية امن سوهاج، وكان فى استقبالهم اللواء ابراهيم صابر، مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج ،والعديد من القيادات الامنية بالمحافظة وذلك فى أطار تواصل الداخلية مع رجال الدين .

وقدم البياضى، الشكر للواء ابراهيم صابر ،وكافة القيادات الامنية بالمحافظة على ما يبذل من جهودة للمحافظة على الوضع والاستقرار الامنى فى محافظة سوهاج فى ظل ما تمر بة البلاد من ظروف .
> و أعرب البياضي، خلال الزيارة عن أسفه وعزائه للشعب المصري عامة وسوهاج خاصة في استشهاد 6 من خيرت أبناء والقوات المسلحة في حادث مسطرد الإرهابي الغادر وكان لمحافظة سوهاج أن تفقد أربعة من أفضل رجالها في ذلك الحادث الخسيس مقدما خالص تعازيه لأهالي الشهداء وشعب سوهاج عامة .

كما صرح ايضا بعمل صندوق خاص للمتضررين من السيول بسوهاج وأسيوط بالكنيسة الانجيلية بمصر يتم الصرف منه علي المتضررين وإمدادهم بالبطاطين اللازمة وما إلي ذلك من مساعدات .

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