رئيس الوزراء ينعى شهيدي الشرطة بقنا

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن حادث استشهاد اثنين من رجال الشرطة اليوم الاثنين بمحافظة قنا دليل على عزيمة وإصرار رجال الشرطة على أداء دورهم في حماية الوطن والمواطنين، وضبط الخارجين عن القانون، وإعادة الأمن إلى الشارع المصري مهما كانت التضحيات.

> ونعى محلب شهيدي الواجب في محافظة قنا، بصعيد مصر،وهما: معاون المباحث الملازم أول محمود محمد حنفي، ورقيب الشرطة إبراهيم عبد المجيد طايع، من قوة مركز شرطة أبو تشت، اللذين استشهدا إثر إصابتهما بطلقات نارية أثناء مشاركتهما في حملة لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.وتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى أسرة الشهيدين، داعياً الله أن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.