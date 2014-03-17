وادي دجلة يستعد لـ ” دجولبيا ” المالي فى الكونفدرالية

سادت حالة من السعادة لدى مجلس إدارة نادى وادى دجلة برئاسة المهندس ماجد سامى بسبب النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة هشام زكريا فى بطولتى كأس الاتحاد الأفريقى ومسابقة الدورى العام .

ويأتى ذلك بسبب السياسة الناجحه التى تتعامل بها الإدارة مع الفريق بالاعتماد على اللاعبين الناشئين دون التعاقد مع صفقات سوبر تكلف المجلس مبالغ باهظة .

عبر زكريا عن سعادته الكبيرة عن الفوز الذى حققه فريقه أمام المنيا بنتيجة 3/1 فى إطار المباراة التى جمعتهما أمس الأول فى المجموعة الثانية بالدورى الممتاز.. مؤكدا أن لاعبيه قدموا أداء جيد أمام منافس قوى ..وقال زكريا إن الفوز علي المنيا كان مهما للغاية خاصة في ظل أرضية الملعب السيئه وشعورنا بالأرهاق بعد مباراة أفريقا الأخيرة.

وأشار المدير الفني لدجلة إلي أن الدور الثاني سيكون صعبا للغاية ، نظرا لأن النقطة يصبح لها ثمنها في البطولة ، وهو ما يجعل الفرق تقاتلمن أجل تحقيق أهدافها ، مؤكدا أن فريقه يطمح للتواجد في المربع الذهبي بكل ما يملك من قوة.

ورفض زكريا منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس بعد المباراة ..وأستانف تدريباته اليوم على ملعبه الرئيسى بفرع المعادى وذلك استعدادا لمباراة دجوليبا المالى فى دور ال16 والمقرر لها 22 مارس القادم على ملعب الدفاع الجوى .

ونجح الجهاز الفنى فى الحصول على عدد من الشرائط الخاصةببطل مالى بناء على رغبة زكريا فى دراسة مراكز القوة والضعف لفريق المنافس لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد اللاعبين على التأهل للدور الثانى دون الانتظار لمباراة العودة

> .وعقد زكريا جلسات مكثفة مع بقية الجهاز الفنى المعاون من أجل الأستقرار على التشكيلة التى سيخوض بها مباراة ديجوبيا

> ومن ناحية آخرى.. طلب زكريا من المجلس سرعة التجديد لعصام الحضرى حارس مرمى الفريق، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد المستوى المتميز الذى قدمه مع الفريق فى المباريات المحلية والإفريقية والحاجة لجهوده خلال المرحلة المقبلة.

ويأتى ذلك بناء على رغبة الحضرى والذى يرغب فى إنهاء مشواره الكروى فى دجلة وذلك بعد المستوى الجيد الذى يقدمه فى بطولتى أفريقا والدوري .