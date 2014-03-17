النيابة تقرر إحالة نجل مرسي وصديقه للجنايات بتهمة تعاطى المخدرات

احال المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام الاول لنيابات شمال بنها، عبد اللة ،نجل الرئيس المعزول مرسى ،وصديقة محمد عماد الى محكمة جنايات بنها بتهمة حياز وتعاطى المخدرات .

وكشفت تحقيقات النيابة فى رقم 3086لسنة 2014جنايات قسم العبور، عن تعاطى محمد عماد، 24سنة ،موظف، وعبد الله محمد مرسى، فى المواد المخدرة ،وثبت ذلك من تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائى وتقرير الادلة الجنائية التى اثبت اختلاط التبغ بالحشيش داخل سيجارتين ضبطت مع المتهمين ،وقال مصدر قضائى أن معاينة النيابة اثبتت وجود اثار لمادة الحشيش وبقايا كرتون وسولفان داخل السيارة التى كانو يستقلونها كما ثبت من تقرير الطب الشرعى لوجود اثار المخدرات فى عينة الدم .