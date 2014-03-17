من الأجمل بتصاميم Emilio Pucci؟

يتمتع المصممون الإيطاليون بلمسة خاصة نلاحظها في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، ومن بين هؤلاء المصممين لفتنا اسم المصمم Emilio Pucci، حيث شاهدنا العديد من الإطلالات الساحرة التي تحمل توقيعه، ولابد أن نذكر منها إطلالة النجمة Beyonce بفستان أسود رائع في حفل ترسيم الرئيس الأمريكي العام الماضي، بالإضافة إلى اللوك الملكي الذي ظهرت به Eva Longoria في حفل Golden Globes 2013 .

ومع أننا لازلنا في بداية هذا العام إلا أننا شاهدنا عدداً من الإطلالات الجميلة التي حملت اسم Emilio Pucci في موسم السجادة الحمراء، مثل: إطلالة Ciara التي لفتت الأنظار في حفل Grammy وكانت من أجمل إطلالات السجادة الحمراء في هذا الموسم، وإطلالة Sarah Hyland في نفس الحفل بفستان أظهر نعومتها باللونين الأبيض والأسود، ولا يجب أن ننسى الفستان الذهبي البرّاق الذي اختارته Selena Gomez في حفل الأوسكار الأخير.

ويبدو أن جمهور المصمم Emilio Pucci وصل إلى العالم العربي، إذ شاهدنا النجمات العربيات متألقات بأجمل تصاميمه، مثل: إليسا التي اختارت بدلة ذهبية لتظهر بها على مسرح ستار أكاديمي، وفي إطلالة أخرى اختارت فستاناً باللون الأسود، وكانت متألقة كعادتها، ومن ناحية أخرى تألقت النجمة نانسي عجرم بفستان أبيض لمّاع في إحدى حفلاتها الغنائية.

وبالنظر إلى إطلالات النجمات أعلاه نلاحظ أن تصاميم Emilio Pucci قد ناسبت العديد من النجمات اللواتي يتمتعن بأذواق مختلفة تماماً، فقد ارتدتها Miley Cyrus ذات الستايل الجريء، وJulianne Hough التي عرفت بإطلالاتها الناعمة على السجادة الحمراء، وTaylor Swift التي عودتنا على اختيارات أنثوية أنيقة دائماً.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات بتصاميم Emilio Pucci، واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

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