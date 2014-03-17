تألقي بإطلالتك في عيد الأم

أنت أجمل الأمهات في عيون أطفالك... ولتكوني الأجمل في يوم الأم نقدم لك مجموعة من الاقتراحات استوحي منها إطلالتك الخاصة بهذه المناسبة.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: M.Siala.

- الأزياء من محلات: Louis Vuitton, Boutique1, Stella McCartney, Jimmy Choo, Etro, Cream, Balenciaga, Marni – بيروت.

الصورة رقم 1:

- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 390$.

- جاكيت مطبعة. سعرها 1940$.

الإثنان من Etro.

- أقراط للأذنين من Cream. السعر 66$.

- حذاء من الجلد باللون الأصفر من Jimmy Choo. السعر 955$.

الصورة رقم 2:

- ثوب مطبع من Roksandra Ilincic. سعره 1772$.

- حقيبة باللون الوردي من Sophie Hulme. سعرها 765$.

الإثنان متوفران لدى Boutique 1.

الصورة رقم 3:

- توب مطبعة. السعر 745$.

- بنطلون باللون الأزرق. السعر 680$.

الإثنان من Marni.

- حذاء من Louis Vuitton. سعره 882$.

الصورة رقم 4:

- بنطلون جينز من Frame. سعره 470$.

- سويتشرت مطبعة من Preem. سعرها 890$.

- حقيبة من الجلد باللون الأزرق من Victoria Beckham. سعرها 273$.

جميعها متوفرة في Boutique 1.

- باليرينا من Balenciaga. سعرها 575$.

الصورة رقم 5:

- توب باللون الزهري الفاتح. السعر 643$.

- بنطلون قصير باللون الأبيض. السعر 237$.

الإثنان من Raoul.

- عقد من Joomi Lin. سعره 421$.

جميعها متوفرة في Boutique 1.

- حقيبة من الجلد باللون الزهري من Balenciaga. سعرها 1195$.

الصورة رقم 6:

- بنطلون مطبع من Etro. سعره 710$.

- سويتشرت مطرزة. سعرها 785$.

- حذاء بدون كعب. سعره 495$.

الإثنان من Stella McCartney.

- أقراط للأذنين من Cream. سعرها 66$.

- حقيبة بلوني الوردي والبرتقالي من Victoria Beckham. سعرها 724$.

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