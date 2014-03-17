تألقي بإطلالتك في عيد الأم

أنت أجمل الأمهات في عيون أطفالك... ولتكوني الأجمل في يوم الأم نقدم لك مجموعة من الاقتراحات استوحي منها إطلالتك الخاصة بهذه المناسبة.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: M.Siala.
- الأزياء من محلات: Louis Vuitton, Boutique1, Stella McCartney, Jimmy Choo, Etro, Cream, Balenciaga, Marni – بيروت.
الصورة رقم 1:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 390$.
- جاكيت مطبعة. سعرها 1940$.
الإثنان من Etro.
- أقراط للأذنين من Cream. السعر 66$.
- حذاء من الجلد باللون الأصفر من Jimmy Choo. السعر 955$.
الصورة رقم 2:
- ثوب مطبع من Roksandra Ilincic. سعره 1772$.
- حقيبة باللون الوردي من Sophie Hulme. سعرها 765$.
الإثنان متوفران لدى Boutique 1.
الصورة رقم 3:
- توب مطبعة. السعر 745$.
- بنطلون باللون الأزرق. السعر 680$.
الإثنان من Marni.
- حذاء من Louis Vuitton. سعره 882$.
الصورة رقم 4:
- بنطلون جينز من Frame. سعره 470$.
- سويتشرت مطبعة من Preem. سعرها 890$.
- حقيبة من الجلد باللون الأزرق من Victoria Beckham. سعرها 273$.
جميعها متوفرة في Boutique 1.
- باليرينا من Balenciaga. سعرها 575$.
الصورة رقم 5:
- توب باللون الزهري الفاتح. السعر 643$.
- بنطلون قصير باللون الأبيض. السعر 237$.
الإثنان من Raoul.
- عقد من Joomi Lin. سعره 421$.
جميعها متوفرة في Boutique 1.
- حقيبة من الجلد باللون الزهري من Balenciaga. سعرها 1195$.
الصورة رقم 6:
- بنطلون مطبع من Etro. سعره 710$.
- سويتشرت مطرزة. سعرها 785$.
- حذاء بدون كعب. سعره 495$.
الإثنان من Stella McCartney.
- أقراط للأذنين من Cream. سعرها 66$.
- حقيبة بلوني الوردي والبرتقالي من Victoria Beckham. سعرها 724$.
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