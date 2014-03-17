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تألقي بإطلالتك في عيد الأم

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تألقي بإطلالتك في عيد الأم تألقي بإطلالتك في عيد الأم

أنت أجمل الأمهات في أطفالك... ولتكوني الأجمل في يوم الأم نقدم لك مجموعة من الاقتراحات استوحي منها إطلالتك الخاصة بهذه المناسبة.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: M.Siala.
- الأزياء من محلات: Louis Vuitton, Boutique1, Stella McCartney, Jimmy Choo, Etro, Cream, Balenciaga, Marni – بيروت.

الصورة رقم 1:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 390$.
- جاكيت مطبعة. سعرها 1940$.
الإثنان من Etro.
- أقراط للأذنين من Cream. السعر 66$.
- حذاء من الجلد باللون الأصفر من Jimmy Choo. السعر 955$.

الصورة رقم 2:
- ثوب مطبع من Roksandra Ilincic. سعره 1772$.
- حقيبة باللون الوردي من Sophie Hulme. سعرها 765$.
الإثنان متوفران لدى Boutique 1.

الصورة رقم 3:
- توب مطبعة. السعر 745$.
- بنطلون باللون الأزرق. السعر 680$.
الإثنان من Marni.
- حذاء من Louis Vuitton. سعره 882$.

الصورة رقم 4:
- بنطلون جينز من Frame. سعره 470$.
- سويتشرت مطبعة من Preem. سعرها 890$.
- حقيبة من الجلد باللون الأزرق من Victoria Beckham. سعرها 273$.
جميعها متوفرة في Boutique 1.
- باليرينا من Balenciaga. سعرها 575$.

الصورة رقم 5:
- توب باللون الزهري الفاتح. السعر 643$.
- بنطلون قصير باللون الأبيض. السعر 237$.
الإثنان من Raoul.
- عقد من Joomi Lin. سعره 421$.
جميعها متوفرة في Boutique 1.
- حقيبة من الجلد باللون الزهري من Balenciaga. سعرها 1195$.

الصورة رقم 6:
- بنطلون مطبع من Etro. سعره 710$.
- سويتشرت مطرزة. سعرها 785$.
- حذاء بدون كعب. سعره 495$.
الإثنان من Stella McCartney.
- أقراط للأذنين من Cream. سعرها 66$.
- حقيبة بلوني الوردي والبرتقالي من Victoria Beckham. سعرها 724$.

 

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