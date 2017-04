وفاة النجم الكوميدي ديفيد برينر

توفي الكوميدي الأمريكي، David Brenner ، عن عمر يناهز الـ78 عاماً بعد صراع طويل مع السرطان.

وقد أعلن Jeff Abraham، المتحدث الرسمي بإسم النجم وصديقه القديم، عن وفاته في منزله في نيويورك، فيما كانت عائلته بجواره، عن عمر 78 عاماً.

بدأ برينر مشاوره الفني عام 1971 من خلال برنامج " The Tonight Show"، كما شارك في عدة برامج من بينها " Late Show with David Letterman"، و" The Mike Douglas Show "، وغيرها.

يذكر أن David Brenner متزوج من Ruth ، ولديه 3 أبناء وحفيداً واحداً.

