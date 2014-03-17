«الخارجية» تدعو المواطنين للحصول على التأشيرة الإلكترونية الجديدة لدخول تركيا

دعت وزارة الخارجية مواطني الدولة حملة جوازات السفر العادية الراغبين بالسفر إلى الجمهورية التركية ابتداء من / 10 / من شهر أبريل المقبل..إلى ضرورة الحصول على التأشيرة الإلكترونية الجديدة لدخول تركيا.

وقال سعادة أحمد سعيد إلهام الظاهري مدير إدارة الخدمات القنصلية في الوزارة..إن النظام الجديد لتأشيرات السفر إلى تركيا الذي تم العمل به منذ تاريخ / 17 / من شهر أبريل 2013 .. يتطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية الجديدة بدلا من التأشيرة اللاصقة التي كانت تصدر عند الحدود التركية .. مضيفا أن السلطات التركية ستستمر وكإجراء مؤقت بقبول التأشيرتين الالكترونية واللاصقة حتى تاريخ / 10 / من شهر أبريل المقبل وسيتم بعدها اعتماد التأشيرة الإلكترونية فقط.

وأضاف الظاهري أنه يمكن لمواطني الدولة الحصول على التأشيرة الجديدة لدخول تركيا عبر الموقع الالكتروني ( www.evisa.gov.tr ) من خلال تعبئة الطلب وفقا للبيانات الواردة في جواز السفر ودفع مبلغ / 20 / دولارا بواسطة بطاقة الائتمان فيما يتم الرد على طلب الحصول على التأشيرة بعد / 24 / ساعه من تقديم الطلب وبعد الحصول على الموافقة يقوم الشخص بطباعة التأشيرة وحملها معه عند سفره وتقديمها عند المنافذ الحدودية لتركيا والتي تكون صالحة للاستخدام لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار وبمدة بقاء في تركيا لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه في حال رغبة المواطنين البقاء لفترات أطول فيمكنهم تقديم طلب ودفع مبلغ / 735 / دولارا للحصول على تأشيرة متعددة لمدة ستة أشهر على ألا تزيد مدة البقاء عن / 90 / يوما متواصلة أو تأشيرة مدتها سنة واحدة على ألا تزيد مدة البقاء عن/ 180 / يوما متواصلة والتي تتطلب المغادرة بعد مرور الحد الأقصى للبقاء للتمكن من الدخول مرة أخرى والبقاء لفترات مماثلة.

وأضاف الظاهري أن التأشيرة الالكترونية الجديدة صالحة فقط لغرض السياحة أو التجارة وإذا كانت لأي غرض آخر كالعمل أو الدراسة فيتم تقديم طلب بالطرق السابقة من خلال السفارة أو القنصلية التركية في الدولة.

وأكد مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية..أن إطلاع مواطني الدولة على كل ما يستجد من معلومات بشأن التأشيرات واجراءات السفر للخارج يأتي حرصا من وزارة الخارجية على تفادي المواطنين لأي معوقات أو مشكلات قد تحدث لهم أثناء سفرهم للخارج.