«الطرق» تطلق خدمة ترقيم وترخيص المقطورات الصغيرة

أطلقت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خدمة جديدة تعنى بترقيم وترخيص شبه المقطورات (العربات الصغيرة) الخاصة بنقل البضائع والأمتعة، حيث بدأت الخدمة بـترخيص 61 عربة تابعة لطيران الإمارات، وذلك في خطوة أولية نحو عقد اتفاقيات مع مختلف الجهات المعنية من مالكي العربات، بهدف تحقيق السلامة المرورية على طرقات إمارة دبى .

وأوضح السيد/ أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: أننا نسعى وبشكل كبير إلى تحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى " تنقل آمن وسهل للجميع"، وذلك من خلال العمل على تطبيق وتنفيذ العديد من المبادرات التي تتماشى مع خططنا الموضوعة وأهمها: العمل على تسجيل وترخيص المقطورات وشبه المقطورات ( العربات الصغيرة) من أجل ضمان سيرها على الطرق بكل أمان

والتأكد من تحقيقها لشروط السلامة المرورية، فضلاً عن أن التسجيل يُعد بمثابة ضمان وإثبات ملكية وهوية هذه الآليات للجهة المعنية بها، حيث يتم توجيه العمل إلى المراكز المعتمدة لطباعة رقم الشاصي واتباع الإجراءات المعتمدة من قبل مؤسسة الترخيص.

وأضاف: يأتي الترخيص سنويا لشبه المقطورات التي تكون حمولتها 2500 كغم وما فوق للشركات، أما التي تقل حمولتها عن 2500 كغم فيكون تسجيلها بالنسبة للأفراد كل ثلاث سنوات، وللشركات بشكل سنوي، حيث تكون عمليات الفحص على اللوحات المرورية وهيكل المقطورة والأنوار والعاكسات والإطارات، ونظام القطر، الأبعاد، أرجل الرفع، وغيرها من الأنظمة المختلفة، لافتاً إلى وجود خطة للعام الجاري بشأن جدولة أصناف شبه المقطورات بشكل تدريجي حيث سيتم خلال ( مارس ) الجاري تسجيل وترخيص عربات الصندوق ( نقل الأمتعة ) وعربات نقل المعدات والآلات، وفي ابريل المقبل سيتم تسجيل عربات حمل القوارب والدراجات، وفي ( مايو ) عربات نقل مركبة خفيفة واحدة وعربات الكارافان، وفي ( يونيو ) عربات الخيول ونقل الحيوانات، أما في شهر ( يوليو ) سيتم تخصيصه لتسجيل وترخيص عربات متعددة الأغراض منها المخصصة للخيول، الدراجات، الكارافان، وأخرى لنقل الحيوانات، المعدات والآلات، الأمتعة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، وجود خطة مستقبلية من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات في إمارة دبي المعنية باستخدام العربات الصغيرة، وذلك بعقد اجتماعات ولقاءات معهم، سواء (شركات الطيران، شرطة دبي ،مالكي عربات النقل التجاري ) ، بهدف التنسيق معهم على أهمية ترخيص وتسجيل شبه المقطورات للمساهمة معاً لتحقيق الأمن والسلامة، موجهاً الشكر لطيران الإمارات على جهودهم تعاونهم معنا في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من الخدمة الجديدة .

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