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يبلِّغ عن "جريمة" بعد رؤيته الدماء قرب منزله

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يبلِّغ عن "جريمة" بعد رؤيته الدماء قرب منزله يبلِّغ عن "جريمة" بعد رؤيته الدماء قرب منزله

أبلغ مواطن يقطن منطقة مدينة خليفة في أبوظبي، غرفة عمليات الشرطة عن اشتباهه بوقوع جريمة قتل بعد أن رأى آثار دماء قرب سور منزله.

وأضاف في بلاغه أنه شاهد امرأة تترجل من مركبتها الخاصة؛ وتخرج "شيئاً" ملفوفاً داخل سترة لم يتمكن من تبين كنهه، ودفنته في التراب، ثم لاذت بالفرار، قبل وصوله إلى منطقة الدفن، حيث شاهد السترة ملطخة بالدماء إلى جانب آثار دماء تحيط بالمكان.

"الشرطة" استنفرت قوتها وجاءت بالطب الشرعي ومسرح الجريمة والتحريات ودورية جنائية، وما إن باشرت بنبش المكان حتى تبين لها وجود قطة نافقة إثر حادث دهس مؤسف.

مدير إدارة التحريات العقيد د. راشد بورشيد، أرشد بدوره الجمهور إلى السبيل الأمثل للتعامل مع مثل تلك الحوادث عبر إبلاغ غرفة العمليات؛ أو التواصل المباشر مع إدارة البلديات التي تتوفر بها أقسام خاصة بالحيوانات السائبة، والابتعاد عن اي سلوك يثير الريبة ومخاوف السكان، وقد تترتب عليه مسؤولية قانونية، وهدر لجهود قوة أمن وسلامة قد يحتاجها آخرون.
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