بحث الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار الأمطار في الفجيرة

تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحثت قيادة فريق الإمارات للبحث والإنقاذ مع الجهات المعنية في الفجيرة سبل مواجهة آثار الأمطار الغزيرة، والمخاطر التي قد تتعرض لها منطقة الساحل الشرقي بالإضافة إلى خطط الإخلاء والايواء، وإنشاء البرك الصناعية لتجميع مياه الأمطار، وسبل توفير الرعاية الطبية لسكان المناطق المتضررة من أصحاب الأمراض المزمنة عند الضرورة.

شارك في الاجتماع، الذي عُقد في مقر القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلون عن القيادة العامة للدفاع المدني، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وإدارة شرطة المنطقة الشرقية وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.

وصرح العقيد محمد بن نايع، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، بأن الوضع الحالي مطمئن وأن الإجراءات الحالية احترازية، لافتاً إلى التنسيق الجيد بين مختلف القيادات الشرطية المعنية على مستوى الدولة؛ ومثمناً جهود فريق الإمارات للبحث والإنقاذ المشهود له مشاركاته السابقة وفق أفضل المعايير العالمية في مثل هذه الظروف، كما أكد أن الاستعدادات متواصلة لمواجهة أي ظرف طارئ للأمطار وتبعاتها .

حضر الاجتماع العقيد علي عبيد الطنيجي، مدير عام الدفاع المدني بالفجيرة، والعقيد حميد محمد اليماحي؛ مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الفجيرة، والمقدم علي راشد مدير إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، والمقدم أحمد محمد ممثل إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والمقدم عبدالرحمن الظنحاني مدير إدارة العمليات في شرطة الفجيرة؛ والمقدم محمد الأنصاري قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، والرائد أحمد الكندي نائب قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، والرائد عادل السمري نائب قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ لشؤون الأمن والسلامة، والملازم أول سعود الفارسي من مجموعة الهندسة بالفريق.

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