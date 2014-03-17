القبض علي شخصين سرقا منزل أخصائي اجتماعي بمدينة المنيا

نجح رجال البحث الجنائي بمركز المنيا فى إلقاء القبض على عاطلين سرقة إخصائي اجتماعي بمدينة المنيا.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير الأمن، بلاغاً من «القس. ب»، إخصائي اجتماعي ومقيم بميدان الساعة بمدينة المنيا بسرقة شقته.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عماد الدين عبد الظاهر، رئيس مباحث مركز المنيا، وإشراف العميد هشام نصر، مدير مباحث المديرية حيث توصل فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة كلاً من «أحمد. ع»، عاطل و«مصطفي . م»، مقيمان ببندر المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان المسروقات.

تم التحفظ على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.