بطرس غالى: القمة العربية مطالبة بإعلان موقف عربى من الإرهاب

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية القمة العربية القادمة فى الكويت، وقال إن قمة الكويت تنعقد فى ظل تحديات تواجه الدول العربية، وأخطرها الإرهاب الذى يضرب دولا عربية، فضلا عن الانقسام فى الصف العربى.

وأعرب غالى، فى تصريح خاص، عن الأمل فى أن تكون هذه القمة موعدا لإعلان موقف عربى موحد تجاه محاربة الإرهاب الذى يهدد الدول العربية، موضحا أن التعاون العربى البينى فى مجال مكافحة الإرهاب يمثل رسالة للمنظمات الدولية المعنية وشعوب العالم تؤكد أهمية التعاون الدولى فى الحرب على الإرهاب والجريمة الإرهابية، باعتبار أنها تنتهك الحق الأصيل للإنسان فى العيش الآمن الكريم، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتحديث الديمقراطى فى المنطقة، وهو ما ينعكس على الأمن والسلم الدوليين.

ورحب الدكتور بطرس بطرس غالى بأية خطوات تصب فى اتجاه التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه، وتبادل المعلومات والخبرات.