أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Scarlett Johansson متألقة في أول إطلالاتها بعد إعلان حملها

Google+ Print
Scarlett Johansson متألقة في أول إطلالاتها بعد إعلان حملها Scarlett Johansson متألقة في أول إطلالاتها بعد إعلان حملها

الإثنين 17-03-2014 11:21

الرياض - خلود أحمد

تألقت الممثلة الجميلة Scarlett Johansson في أول إطلالاتها بعد إعلان الحمل بإطلالة كلاسيكيّة أنيقة من Armani Prive حيث اختارت بدلة بتنورة سوداء مع توب أبيض من الدانتيل عرضت في مجموعة ربيع وصيف 2009.
لم يظهر الحمل بشكل واضح على النجمة وهذا ما ساعدها على إختيار لوك بسيط أظهر قوامها الرشيق. وقد أعجبنا بتنسيقها له مع حذاء من الدانتيل الأسود من Christian Louboutin و أقراط ذهبية متدلية كما أكملت الإطلالة بتسريحة شعر جانبية راقية .
نتطلع لرؤية Scarlett Johansson في إطلالات الحمل الجميلة في الفترة المقبلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي