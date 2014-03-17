Scarlett Johansson متألقة في أول إطلالاتها بعد إعلان حملها

الرياض - خلود أحمد

تألقت الممثلة الجميلة Scarlett Johansson في أول إطلالاتها بعد إعلان الحمل بإطلالة كلاسيكيّة أنيقة من Armani Prive حيث اختارت بدلة بتنورة سوداء مع توب أبيض من الدانتيل عرضت في مجموعة ربيع وصيف 2009.

لم يظهر الحمل بشكل واضح على النجمة وهذا ما ساعدها على إختيار لوك بسيط أظهر قوامها الرشيق. وقد أعجبنا بتنسيقها له مع حذاء من الدانتيل الأسود من Christian Louboutin و أقراط ذهبية متدلية كما أكملت الإطلالة بتسريحة شعر جانبية راقية .

نتطلع لرؤية Scarlett Johansson في إطلالات الحمل الجميلة في الفترة المقبلة .