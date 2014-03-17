غدًا.. ورشة عمل حول المواصفات والمعايير فى مجال المكتبات والمعلومات

تعقد المكتبة المركزية بجامعة القاهرة فى إطار النشاط الثقافى لها ورشة عمل حول المواصفات والمعايير فى رفع مستوى أداء المكتبات ومرافق المعلومات تحت عنوان "المواصفات والمعايير فى مجال المكتبات والمعلومات" وذلك صباح غد الثلاثاء بقاعة كبار الزوار بالمكتبة.

تقام الندوة تحت رعاية د. شريف شاهين مدير المكتبة، وبحضور لفيف من الأساتذة المتخصصين فى مجال المكتبات والمعلومات ومشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بإنتاج وإعداد مصادر المعلومات.

أضاف "شاهين" فى بيان، إلى أن ورشة العمل تناقش عدة موضوعات منها المواصفات المصرية فى مجال الوثائق والأرشيف، المواصفات المصرية فى إنتاج وإخراج مصادر المعلومات، المواصفات المصرية فى الترقيمات الموحدة والرموز والأكواد، المواصفات المصرية فى تبادل البيانات والوثائق بين النظم، المواصفات المصرية فى ضبط الأوعية وإتاحتها فى المكتبات، طرق إتاحة المواصفات المصرية والحصول عليها، وغيرها من الموضوعات الأخرى التى تتعلق بمجال المكتبات والوثائق.

أوضح الدكتور مصطفى حسام الدين الأستاذ بقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة والمنظم للورشة، أن المواصفات والمعايير أحد أهم الأدوات والمتطلبات التى تلتزم بتطبيقها مختلف الهيئات والمؤسسات والمشروعات إنتاجية وخدمية حتى تتحقق جودة فى الأداء واقتصاد فى التكلفة وتبسيط فى الإجراءات.

أشار الدكتور مصطفى حسام الدين الأستاذ بقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة، إلى أن أهداف الورشة التى تتمثل فى تكثيف الوعى بأهمية ودور المواصفات والمعايير فى رفع مستوى أداء خدمات المكتبات، إلقاء الضوء على أنشطة وجهود اللجنة المصرية الفنية للمواصفات فى مجال المكتبات، عرض للمواصفات المصرية التى أقرتها الهيئة المصرية للمواصفات القياسية فى مجال إنتاج وإعداد مصادر المعلومات، الترقيمات والرموز والأكواد الموحدة، تبادل البيانات البيلوجرافية والوثائق بين النظم، عرض لمنهجية إعداد المعايير العربية فى مجال المكتبات والمعلومات، واستعراض لمعايير المكتبات والمعلومات التى أقرها الاتحاد العربى للمكتبات فى مؤتمره عام 2013.

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