محافظ القاهرة يقوم بجولة فى منطقة طره بحلوان أهم الأخبار المتوقعة

القاهرة: يعقد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق، مؤتمرا صحفيا، يعلن خلاله تقرير تقصى الحقائق الكامل حول فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس الماضى.

القاهرة: يتفقد وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، آخر الأعمال الجارية بمشروع المتحف المصرى الكبير، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى، وذلك فى إطار خطة الوزارة لدفع حركة العمل بعدد من المشروعات القومية الجارية، وفى مقدمتها المتحف الكبير ومتحف الحضارة بالفسطاط، بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع الآثرية.

القاهرة: ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ورشة عمل مشتركة عن دور المؤسسات الحكومية فى تطبيق قانون حماية المنافسة.

القاهرة: يقوم محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى، بجولة تفقدية لمنطقة "كوتسيكا" بطرة بحلوان، ثم زيارة منطقتى عزبة خير الله وجزيرة دار السلام، لمتابعة المواقع التى ستشهد بداية أعمال التطوير على الطبيعة، وذلك فى إطار استراتيجية محافظة القاهرة للتصدى لمشكلة العشوائيات.

القاهرة: يعقد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى الملتقى الأول لـ"شباب جبهة مصر بلدى"، وذلك لتبادل الآراء والأفكار التى تدعم مشاركة الشباب فى استكمال خارطة المستقبل.

واشنطن: يستقبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى البيت الأبيض، الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، لبحث سبل دفع المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية للتوصل إلى إطار عمل للاتفاق على قضايا الوضع النهائى (القدس والحدود والمياه واللاجئون والمستوطنات).

الخرطوم: يبدأ وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم تستمر يومين، وذلك على رأس وفد من رجال الأعمال يضم عددا من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فى خطوة تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين.

الرياض: يشارك وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، فى اجتماعات المؤتمر الثانى لوزراء الشباب والرياضة الذى تستضيفه السعودية، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مشروع استراتيجية النهوض بقضايا الشباب فى العالم الإسلامى.

طرابلس: يواصل أعضاء المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) جلساتهم لمناقشة قانون الانتخابات العامة، بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد للحكومة المؤقتة.

الجزائر: يبدأ وزير الشئون الخارجية التشادى موسى فاكى زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يومين فى إطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية- التشادية، ومن المقرر أن يتم خلال الدورة استكمال عدة اتفاقات تعاون فى مختلف المجالات والتوقيع عليها.

الرياض: بدء أعمال الاجتماع السابع لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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