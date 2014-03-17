ضبط تشكيل عصابي من “الهناجرة” قبل سفرهن إلي السعودية

تمكن جوازات مطار القاهرة الدولي من ضبط تشكيل عصابي من الهناجرة المتخصصين في النشل والتسول بالأراضي المقدسة قبل سفرهن إلي اليمن والعبور منها إلي السعودية عبر الوديان الجبلية الوعرة .

قال مصدر أمني بالمطار أن ضباط الجوازات تمكنوا خلال الفترة الماضية من تضييق الخناق أمام عصابات الهناجرة المتخصصة في النشل والسرقة والنشل بالسعودية من التسلل إلي الأراضي المقدسة بشكل مباشر عبر مطار القاهرة، فلجأ تلك العصابات إلي تغيير خط سيرها المعتاد لخداع رجال الأمن، قرروا السفر إلي اليمن ومنها إلي السعودية عبر الوديان الجبلية الوعرة علي الحدود اليمنية السعودية.

وأضاف المصدر الأمني أن التشكيل العصابي مكون من 8 سيدات، وبرفقتهن طفل، وأمر اللواء علي مدير أمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن ومنعهن من السفر .