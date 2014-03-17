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الخميس.. افتتاح نادى السينما بمركز لغات جامعة القاهرة

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الخميس.. افتتاح نادى السينما بمركز لغات جامعة القاهرة الخميس.. افتتاح نادى السينما بمركز لغات جامعة القاهرة

يفتتح مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة نادى السينما، يوم الخميس المقبل، بأول حفل لفيلم رومانسى، من الساعة الخامسة مساء إلى الثامنة مساء، بعرض فيلم بعنوان "الرسالة فى الإزازة".

وتتوزع اشتراكات النادى على اشتراكات سنوية قيمتها ١٠٠ جنيه مصرى، واشتراك نصف سنوى ٥٠ جنيهاً، واشتراك شهرى قيمته ١٠ جنيهات، على أن تعرض كافة الأفلام باللغة الإنجليزية، ويتم تسليم الحضور مذكرة بأغلب الكلمات الصعبة بالفيلم.

يأتى ذلك فى ضوء السلسلة التطويرية التى يشهدها المركز، وكذلك فى ضوء تدريب أجيال جديدة من الطلاب على تعلم اللغة الإنجليزية.

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