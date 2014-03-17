قائمة الشرف الإيطالية تضم رئيس قسم بألسن عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس أن قائمة الشرف الإيطالية التى أعدتها إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية الإيطالية، تضمنت الدكتور ربيع سلامة رئيس قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن بالجامعة، وعددا من الشخصيات الأدبية والفنية المؤثرة فى مجال التبادل الثقافى بين مصر وإيطاليا.

وأشارت الجامعة فى بيان، إلى أن الدكتور ربيع سلامة رئيس قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن بذل جهودًا كبيرة فى نشر الثقافة العربية فى إيطاليا من خلال عمله ملحقًا ثقافيًا بالسفارة المصرية بروما فى الفترة ما بين 2005 إلى 2008 مما مكنه من إبرام وتفعيل عدد من الاتفاقيات بين الجامعات المصرية، فضلًا عن دعم العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية بهدف توطيد جسور التقارب والتفاهم والتعاون بين الشعبين المصرى والإيطالى.

وفى مجال نشر الثقافة الإيطالية داخل مصر فقد قام سلامة بدور كبير فى ترجمة كتاب تاريخ "مسلمى صقلية"، الذى يعد إثراءً للمكتبة العربية والإسلامية، كما ترجم العديد من القصص القصيرة إلى الإيطالية والعربية، بالإضافة إلى ترجمة رواية "نخوة قروية" إلى العربية كما ترجم إلى الإيطالية مجموعة قصص قصيرة لبهاء طاهر فى عام 2010.

وعلى المستوى الأكاديمى فقد سعى سلامة بعد توليه رئاسة قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن إلى إبراز دور القسم كأكبر قسم لتدريس اللغة الإيطالية فى العالم، نظرا لعدد الطلاب الملتحقين بالقسم وعدد الكورسات المختلفة التى يقدمها القسم بصفة منتظمة، علاوة على الانفتاح على كثير من أقسام الدراسات اللغوية والأدبية والترجمية بالجامعات الإيطالية، وساهم فى إنشاء قاعة الأنشطة الإيطالية بالقسم أو ما يعرف بالفضاء الإيطالى وهى قاعة بحثية مزودة بأحدث الدوريات الإيطالية المتخصصة فى مجال الآدب واللغويات، وأعد مع أعضاء القسم كتاب خمسون عاما من الدراسات الإيطالية فى جامعة عين شمس.

وامتدت نشاطاته العلمية لتشمل المساهمة فى تأسيس قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة المنيا عام 1997 ثم تولى الإشراف عليه عام 1998 ويساهم حاليًا فى إنشاء قسم اللغة الإيطالية بكلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان.