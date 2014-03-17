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قيادى جهادى سابق: الإخوان تسعى لهدم مصر لبناء دولة الجماعة

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قيادى جهادى سابق: الإخوان تسعى لهدم مصر لبناء دولة الجماعة قيادى جهادى سابق: الإخوان تسعى لهدم مصر لبناء دولة الجماعة

قال ياسر سعد القيادى السابق بتنظيم الفنية العسكرية، إن قتل أى مجند يجعل الشعب المصرى يكره الإخوان، لأن المجند يؤدى خدمة وطنية، وليس مخيرًا، فالشعب المصرى يستنكر قتل المجندين باستثناء جماعة الإخوان لا تفعل ذلك.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تستنكر أعمال العنف بل تشجع افتعالها، مضيفاَ: "الإخوان تشجع المواطنين على التمرد على الدولة، ويريدون هدم الدولة لبناء دولة الإخوان"، مؤكدا أنه كلما تزايدت الأعمال الإرهابية، أنصب غضب الشعب المصرى على جماعة الإخوان".

وقال "سعد": "الشباب الصغير الذى يقوم بأعمال الإرهاب يتأثر جدا بالفتوى والأحاديث التى من حوله فلو قالت له جماعة الإخوان إن قتلك لأى أشخاص أمر محرم، لن يُقبل على قتل الجنود أو أى أعمال إرهابية، ولكن الإخوان يشجعون على الأعمال الإرهابية.

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