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سمو النائب الثاني يبحث مع رئيس الوزراء التونسي آفاق التعاون والتطورات الجارية

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سمو النائب الثاني يبحث مع رئيس الوزراء التونسي آفاق التعاون والتطورات الجارية سمو النائب الثاني يبحث مع رئيس الوزراء التونسي آفاق التعاون والتطورات الجارية

    عقد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في قصر المؤتمرات بالرياض أمس اجتماعاً مع دولة رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة. وفي بداية الاجتماع رحب سمو النائب الثاني بدولة رئيس وزراء تونس، متمنيًا له طيب الإقامة.

من جهته، عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو النائب الثاني، ونقل دولة رئيس الوزراء التونسي تحيات وتقدير فخامة الرئيس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسموه، فيما حمله سمو النائب الثاني تحياته وتقديره لفخامته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين العربية والإقليمية. حضر الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد العنقري.

فيما حضره من الجانب التونسي معالي وزير الشؤون الخارجية منجي حامد، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، والمستشار الدبلوماسي لرئيس حاتم عطاء الله، وسفير تونس لدى المملكة علي بن عرفة.

واقام سمو النائب الثاني في قصر سموه بالرياض مساء أمس حفل عشاء تكريماً لدولة رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة والوفد المرافق له.

حضر حفل العشاء صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، ومعالي المستشار والمشرف العام على مكتب سمو النائب الثاني الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد العنقري.

فيما حضره من الجانب التونسي معالي وزير الشؤون الخارجية منجي حامدي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة حاتم عطاء الله، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بو شماوي، وسفير تونس لدى المملكة علي بن عرفة.

وكان دولة رئيس الوزراء التونسي قد وصل في وقت سابق امس إلى الرياض.

وكان في استقبال دولته في مطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

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