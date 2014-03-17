غدا.."صالون للمصريين بالخارج" لمناقشة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

تعقد الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، "صالون للمصريين فى الخارج"، وذلك بصفة دورية مع الجاليات المصرية، للتعرف على الصعوبات التى يواجهونها، والعمل على تذيلها بالتعاون مع الجهات المعنى، ويبدأ الصالون غداً الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة، فى بيان لها، أن هذا الصالون يعد الأول للمصريين فى الخارج مع الجالية المصرية فى كل من دول "المملكة العربية السعودية، استراليا، وبريطانيا".

ويهدف اللقاء إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وكيفية تذليل العقبات، وبحث آلية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من خلال التسجيل فى القوائم الانتخابية بالسفارات وموقع اللجنة العليا للانتخابات، الصعوبات التى تواجه أبناء المصريين بالخارج بالجامعات المصرية.