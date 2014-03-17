"الحرة للتغيير": علاقات مصر وروسيا كسرت مخطط أمريكيا لتقسيم المنطقة

طالب عصام الشريف المنسق العام لـ"الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، بتدعيم التحالف الإستراتيجى بين مصر وروسيا والصين لعمل التوازن فى المنطقة، متهمًا الإدارة الأمريكية بتنفيذ مخططها بتقسيم الشرق الأوسط ومحاولة تفتيت الدول القوية، مثل ما حدث فى سوريا وليبيا والعراق وما يحدث فى اليمن.

و‏أكد "عصام الشريف" خلال حوار أجراه بجريدة الرأى الكويتية على ضرورة دعم العلاقات المصرية الروسية، موجهاً تحيته للمشير السيسى على الزيارة التى قام بها قائلاً: "أحيى وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى على فتح العلاقات المباشرة مع الجانب الروسى، ولابد أن يكون هناك تحالف إستراتيجى بين مصر وروسيا والصين لعمل التوازن فى المنطقة، فالولايات المتحدة تلعب بأوراقها الإرهابية فى تقسيم الشرق الأوسط ومحاولة تفتيت الدول القوية، مثل ما حدث فى سوريا وليبيا والعراق وما يحدث فى اليمن"، مضيفاً أن "الإدارة الأمريكية لها يد مباشرة فى دعم الإرهاب فى هذه الدول، وتريد تصدير الإرهاب الموجود فى واشنطن للشرق الأوسط ومنع وصول إرهابيين للولايات المتحدة، وقد رأينا خطابات أوباما تدافع عن الإرهاب والإرهابيين".

واستطرد حديثه فى نفس السياق قائلاً "ما يحسب للقوات المسلحة المصرية وتحديدا للمشير عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى وما حدث فى 30 يونيو ليس مجرد عزل جماعة "الإخوان" فقط، بل كسر لمشروع الشرق الأوسط الكبير وكسر المشروع الأمريكى الذى يريد تقسيم البلاد، من أجل مصالحه وليس من أجل مصالح الوطن العربى".