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رئاسة الإفتاء تؤجل حفل تدشين موقع برنامج خادم الحرمين للسنة المطهرة

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    أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أمس تأجيل حفل تدشين برنامج (جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسنة النبوية المطهرة) على الانترنت، الذي كان مقررًا إقامته مساء الأربعاء المقبل في فندق الريتز كالريتون بالرياض.

صرح بذلك لوكالة الأنباء المتحدث الرسمي للرئاسة سليمان بن محمد أبو عباة، مبينًا أن ذلك جاء نتيجة العارض الصحي الذي يمر به سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأدخل على إثره المستشفى.

وأوضح أنه سيتم تحديد موعد آخر لحفل التدشين، يعلن عنه في حينه.

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