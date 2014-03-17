محافظ وادي الدواسر يترأس اجتماع لجنة التنمية السياحية

ترأس محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بعد التشكيل الجديد للجنة والذي يضم 13 عضواً.

وقد استهل الاجتماع بمناقشة أهمية دفع عجلة السياحة بالمحافظة لتوافر مقوماتها العمرانية والتراثية والاقتصادية والتضاريسية والمناخية والزراعية كقرية الفاو الأثرية وقصر الملك عبدالعزيز وغيرها من المواقع والمعالم السياحية كالعيون الحارة وقصر الصادرية.

وسجل الاجتماع العديد من التوصيات يأتي في مقدمتها إعداد كتيب تعريفي بالمحافظة والتنسيق لإقامة عدد من المهرجانات السياحية والتسويقية. وأشاد المجلس في ختام اجتماعه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في دعم كل مشاريع التنمية بالمحافظة وتطورها،

والدور البارز الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنمية السياحة بالمملكة.