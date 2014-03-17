«إنجاز طيبة» يؤهل 25 مشاركاً للتدريب الاحترافي

اختتم مكتب إنجاز للاستشارات والتدريب التابع لمعهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة دورة اعداد المدربين والتي التحق بها خمسة وعشرون مشاركاً بينهم أساتذة جامعيون ومشرفات ومشرفون تربويون والعديد من القيادات في القطاعات الخاصة والحكومية, حيث تم تأهيلهم كمدربين محترفين ضمن جهود جامعة طيبة لخدمة المجتمع من خلال بيوت الخبرة التي بلغت 15 بيتاً موزعة على تخصصات عديدة ما بين قانونية, واجتماعية, ونفسية, وهندسية, ولغوية, وتقنية, ومعلوماتية, وعدة تخصصات في مختلف مجالات الحياة العامة.

وقال رئيس مكتب إنجاز الدكتور نايف بن محمد الحربي أستاذ الصحة النفسية المشارك بجامعة طيبة أن المكتب قدم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات النفسية والتربوية والأسرية ومن بينها دورات في فهم الشخصيات والتعامل معها والعنف الأسري والإعاقة العقلية من التشخيص إلى التوظيف ومهارات تحليل البيانات الإحصائية ودورة في كيفية كتابة خطة البحث العلمي ومهارات مناقشة وتفسير النتائج. وأضاف: نخطط خلال الفترة القادمة لتنفيذ دورات في تطوير وإعداد مهارات المستشار الأسري - والجرافولوجي وغيرها من الدورات المتخصصة التي يحتاجها المجتمع.

الجدير بالذكر أن معهد البحوث والاستشارات يسعى لتوظيف وتنمية وتعميق قدرات الجامعة البحثية والمهنية والاستشارية والإشرافية لخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية للمجتمع وتفعيل النشاطات البحثية التعاقدية في الجامعة واستكمال البنية الأساسية للبحث العلمي.