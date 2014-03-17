محلي النعيرية يناقش المشاريع المتعثرة.. ومطالب المواطنين

ناقش المجلس المحلي بمحافظة النعيرية خلال جلسته الأولى من الدورة الخامسة برئاسة محافظ النعيرية زيد بن عبدالعزيز الدغيلبي بحضور مدير إدارة الطرق بالإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد اليامي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وأعضاء المجلس المحلي عددا من المشاريع المتعثرة إضافة إلى مطالب المواطنيين.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس المحلي المعينين مؤخرا وهنأهم على الثقة، ثم ناقش المجلس ما يشكله طريق الساجي الخفجي من خطورة على مرتادي الطريق والحوادث المميتة التي وقعت بسبب تلف الطريق وعدم وجود اشارات تحذيرية ترافق أعمال الصيانة على الطريق.

وشدد المجلس على أهمية انجاز المرحلة الثانية من المشروع على وجه السرعة، كما ناقش المجلس تلف الطريق المتجه إلى القليب من الطريق العام بمسافة 7 كم، الذي نجم عنه عدد من الحوادث المرورية الخطيرة.

كما أكد المجلس على أهمية توسعة طريق العيينة القليب، وأهمية إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تجمع المياه بالقرب من كوبري القطار في اتجاه مليجة، بعدما ثبت للجنة المشكلة بهذا الصدد وجود أخطاء فنية في التنفيذ.

واستعرض المجلس ما جاء في تقرير متابعة المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ والمنتهي تنفيذها والمتضمن 17 مشروعا للسنوات المالية من 1431 1434ه، والتأكيد على صيانة الشوارع الداخلية وتحسينها والحدائق ومنها حديقة الملك عبدالعزيز، وتطوير مداخل ومخارج السوق والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للاختناقات المرورية في الطريق المؤدي من وإلى السوق المركزي أثناء أوقات الذروة والإجازات، ونقل سوق الإبل إلى موقعه الجديد.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تعثر مشروع الصرف الصحي المرحلة الأولى ومناقشة شبكات المياه والخزانات العالية ومشروع توسعة محطة التحلية 5 واستبدال وحدة محطة 2، إلى جانب مناقشة مشاكل المياه الجوفية وتسرب المياه داخل الأحياء واختلاط المياه بمياه الصرف الصحي.

وناقش المحافظ مع أعضاء المجلس ما يتعلق بالمشاريع الصحية المتعثرة، وكذلك ما يتعلق بمشاريع المساجد والأوقاف، وما يتعلق بمشاريع الكهرباء من انقطاعات التيار الكهربائي في الصيف وكذلك قطع التيار الكهربائي أثناء تنفيذ المشاريع دون إشعار مسبق.

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة ما يتعلق باستحداث فروع جديدة للإدارات الحكومية ودعم الفروع الحالية مثل حاجة مركز السلمانية لافتتاح مخفر شرطة واستحداث فروع جديدة للهلال الأحمر وزيادة عدد المسعفين وسيارات الإسعاف، وافتتاح مكتب عمل في المحافظة وفرع لوزارة التجارة.

كما اوصى المجلس بتكليف أعضاءه بزيارة مديري الإدارات الحكومية وإطلاعهم على شكاوى المواطنين.