جامعة طيبة تدرب منسوبي الشؤون الدينية بالقوات البرية

تطلق جامعة طيبة ابتداءً من العام الدراسي القادم برنامجاً تدريبياً لمنسوبي الشؤون الدينية بقيادة القوات البرية في جميع مناطق المملكة ينفذه المعهد العالي للأئمة والخطباء التابع للجامعة.

وبارك مدير الجامعة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع خلال استقباله لوفد من الشؤون الدينية بالقوات البرية الاحد اتفاقية التعاون بين المعهد العالي للأئمة والخطباء والشؤون الدينية بالقوات البرية, مضيفاً أن المعهد الذي صدر الأمر السامي الكريم بإنشائه قبل نحو 10 سنوات يملك إمكانات وكفاءات علمية كبيرة, بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة إيماناً منها بأهمية رسالة المسجد ودورها في صلاح

الفرد والمجتمع، وأهمية تلبية حاجة المساجد إلى الكفاءات المتخصصِّة من الأئمة والخطباء المؤثرين، والدُّعاة المؤهلين تأهيلاً علميّاً وثقافياً عالياً. وعبر الدكتور المزروع عن سعادته بلقاء الوفد الذي ضم اللواء فهد صالح بن طالع العمري مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات البرية والعقيد عبدالله الشهري ركن الإدارة والمقدم محمد القحطاني مدير قسم التوعية الدينية بالقوات البرية والرائد حسن هنيدي مدير صندوق التكافل بالقوات البرية والنقيب خلف الجهني ضابط الشرطة العسكرية بالقوات البرية بالمدينة المنورة, شاكراً لهم حرصهم على التعاون والتنسيق لتنفيذ البرنامج التدريبي الذي يخدم شريحة غالية على الجميع يعدون مع زملائهم درعاً للوطن وعيوناً ساهرة على حمايته.

وقام الوفد يرافقهم عميد المعهد العالي للأئمة والخطباء الدكتور عبيد العمري ووكيل المعهد الأستاذ الدكتور سامي القليطي بجولة في المعهد.