مشاريع صحية في عفيف بانتظار «التشغيل»!

فاز القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة بميزانيات استثنائية، كما سخرت كافة الامكانات لتقدم افضل الخدمات للمواطنين وحرصت على البنية التحتية والمباني الحديثة لتواكب النهضة التي تعيشها بلادنا.

ومحافظة عفيف جزء من النسيج الذي ينعم بالخير والنماء وحظي بالخدمات الصحية والتجهيزات والمباني الحديثة حيث أقرت منذ سنوات مباني حديثة لمركزي الرعاية الصحية الاولية بغرب عفيف وشمال عفيف واستبشر الاهالي بعد طول انتظار، إلا أن انتظارهم لم يكتب له أن ينتهي حيث لازالت تنتظر تشغيلها رغم اكتمال تجهيزها والحاجة الماسة لها من قبل الأهالي، وقد تحولت اسوارها الخارجية إلى لوحة جدارية يعبث بها هواة الكتابة على الجدران دون ان تتحرك تلك الجهات المسؤولة للاستفادة منها، أو على الأقل المحافظة عليها.

المواطنون بمحافظة عفيف ناشدوا وزارة الصحة تشغيل هذين المركزين استجابة للحاجة الماسة لها وبالذات مركز الرعاية الصحية شمال عفيف والذي طال انتظار تشغيله ليخفف الضغط على المستشفى ومركزي غرب وشرق عفيف لكثافة السكان بالحي الشمالي.

وعبر الأهالي عن أملهم بالمسؤولين للاستفادة من هذه المباني قبل ان تتحول بسبب عوامل التعرية الى مبان مهجورة ومن ثم الحاجة لترميمها قبل تشغيلها!.