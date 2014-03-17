«الصحة»: مسح معلوماتي صحي يحذّر من تزايد الأمراض السارية ويشدّد على الوقاية

الرياض - عبدالله الحسني تصوير - منصور الجميعة

كشف مسح للمعلومات الصحية في المملكة نفذته وزارة الصحة وارتكز في مسحه الميداني على السكان لتتبع عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة على مستوى المملكة أن عبء الأمراض غير السارية سوف يزيد في المجتمع الذي تغلب فيه الفئات الشابة بغض النظر عن النسبة في الفئات العمرية وأكدت الدراسة التي تمت بالتعاون مع معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن أن على الأولويات يجب أن تكون لمعالجة الخطورة الأساسية مثل قلة النشاط البدني والغذاء غير الصحي والتدخين ونبهت الدراسة على ضرورة التركيز على اكتشاف الحالات في مرحلة ما قبل الإصابة بالأمراض غير السارية كما توصلت الدراسة إلى أن عدم التحكم في الحالات المرضية للأمراض غير السارية يشكل مصدر قلق واهتمام وترجح الدراسة أن سبب ذلك يعود إلى السلوك الشخصي كعامل رئيسي أكثر من عدم الاستجابة للعلاج لأسباب طبية ورأت الدراسة أيضاً أن ضعف الاهتمام بالوقاية مؤشر مزعج في ظل توفر رعاية طبية مجانية في المملكة.

ولفتت الدراسة أن السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول بالإضافة إلى التدخين تعد من أهم عوامل الخطورة التي تؤثر على زيادة المصابين من أفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية كما بينت أن الأمراض غير السارية تعتبر مشكلة صحية كبيرة في كافة المجتمعات على مستوى العالم. وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار داء السكري بلغ (13.4%) منها (14.8%) عند الذكور بينما بلغ (11.7%) عند الاناث كما يرتفع المعدل مع التقدم بالعمر حيث بلغت حوالي (7.8%) في الفئة العمرية (25-34) سنة ليصل إلى (50.4%) في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، كما أوضحت الدراسة أن نسبة انتشار ما قبل الإصابة بداء السكري عند الذكور بلغت (17%) أي ما يعادل (1.29) مليون مصاب وعند الإناث (15.5%) أي ما يعادل (1.1) مليون مصابة كما يقدر عدد المصابين بداء السكري في المملكة بحسب الدراسة (1.1 مليون) من الذكور منهم 546 ألفا يتناولون علاجا لداء السكري كما أن 275 ألفا من الذكور المصابين بداء السكري لا يسيطرون على مرضهم وأضافت الدراسة أن 775 ألفا من الإناث مصابات بداء السكري منهن 356 ألفا يتناولن العلاج في حين هناك 196 ألف مصابة بداء السكري غير المسيطر عليه.

السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم و الكولسترول أخطار تهدّد المجتمع

السمنة: أظهرت الدراسة أن معدل انتشار السمنة وفقاً لمؤشر كتلة الجسم > 30 كغ/م2 بلغت في هذا المسح 28.7% وكانت أعلى عند الإناث بنسبة (33.5%) مقارنة ب(24.1%) لدى الذكور كما يزيد معدل انتشار السمنة مع التقدم بالعمر حيث بلغت النسبة أعلاها في الفئة العمرية (55- 64) سنة بمعدل وصل حتى (48.0%)، وبينت الدراسة أن معدل الإصابة بالسمنة المرضية (مؤشر كتلة الجسم>40 كغ/م2) بلغ (2.5%) لدى الذكور مقارنة ب(4.7%) لدى الإناث.

فيما أوضحت نتائج المسح الصحي أن معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بلغ (15.1%) منها (17.7%) عند الذكور بينما بلغ عند الإناث (12.5%)، كما تزداد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع التقدم في العمر، حيث سجل أعلى معدل إصابة في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر بنسبة بلغت (65.2%)، كما بين المسح أن نسبة انتشار ما قبل ارتفاع ضغط الدم عند الذكور بلغت (46.5%) أي ما يعادل (3.04) ملايين وبلغت النسبة عند الإناث (34.3%) ما يعادل (2.18) مليون. وقدرت الدراسة عدد المصابين بارتفاع ضغط الدم في المملكة ب(1.16) مليون من الذكور بالإضافة إلى (705) آلاف مصابة من الإناث بنسبة إجمالية تقدر ب(15.1%) كما تم تشخيص الإصابة عند (500) ألف من الذكور و(415) ألفا من الإناث كما يقدر عدد الخاضعين للعلاج (383) ألفا من الذكور و(353) ألفا من الإناث علماً بأن (220) ألفا من الذكور و(170) ألفا من الإناث لا يسيطرون على مرضهم.

وفيما يتعلق بالنشاط البدني فقد وجد المسح أن حوالي نصف الإناث السعوديات غير ممارسات لأي نشاط بدني على الإطلاق في حين أن (29%) منهن يمارسن نشاطا بدنيا خفيفاً أما عند الذكور فبلغت نسبة الرجال غير الممارسين لأي نشاط بدني على الإطلاق (33%) وبنفس النسبة تقريباً كانت نسبة ممارسي النشاط البدني الخفيف. وأما ما يخص ارتفاع الكولسترول فقد بلغ معدل انتشار ارتفاع الكولسترول (8.5%) وكان عند الذكور (9.5%) وعند الإناث (7.3%) وتزداد معدلات الإصابة مع التقدم في السن حيث وجد أعلى معدل للإصابة في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر حيث بلغ (28.7) كما يقدر عدد المصابين بارتفاع الكولسترول في المملكة ب(653) ألفا من الذكور بالإضافة إلى (461) من الاناث وبين المسح أن نسبة انتشار ما قبل الإصابة بارتفاع كولسترول الدم عند الذكور بلغت (19.5%) بما يعادل (1.31) مليون وبلغت النسبة عند الإناث (20.6%) أو ما يعادل (1.24) مليون ويقدر عدد الخاضعين للعلاج ب(218) ألفا من الذكور و(132) ألفا من الإناث علماً بأن (90%) منهم لا يسيطرون على مستوى كولسترول الدم لديهم.

أما التدخين فقد أوضح المسح تزايد عدد المدخنين من الذكور وتبلغ نسبة المدخنين حالياً (11.4%) وكانت عند الذكور (21.5%) وعند الإناث (1.1%) أما تدخين الشيشة فقد بلغ عند الذكور (20.9%).

وبالنسبة لاستهلاك الخضار والفواكه فقد كانت نسبة المستهلكين أكثر من (5) حصص من الخضار والفواكه يومياً (7.6%) فقط.

وعلى الرغم من الزيادة في الإصابة بالأمراض المزمنة وكذلك ارتفاع نسب التدخين إلا أن المسح بين بأن 75% من أفراد المجتمع السعودي لم يقوموا بفحص طبي روتيني مطلقاً.