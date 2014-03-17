«طائرة المطعم» تواصل قطع الكهرباء على المدن

تواصل طائرة جامبو (خارج الخدمة) قطع الكهرباء وعرقلة الحركة المرورية في المدن والمحافظات وهي في طريقها من المدينة المنورة الى المنطقة الجنوبية (أبها) براً بواسطة شاحنات عملاقة عبر طريق مفرد المسار.

وقد استنفر طوارئ الكهرباء في الأماكن التي تمر عليها بسبب حجم الطائرة الكبير مما استدعى فصل خطوط الضغط العالي وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي لساعات عن عدد من قرى.

"الرياض" رصدت مرور الطائرة على مدخل محافظة الخرمة حيث توقفت حركة السير على الطريق الرئيسي الذي يربط محافظة الخرمة بمحافظة رنية مما تسبب في تكدس الشاحنات والعابرين على الطريق لساعات طويلة علاوة على توقف المسافرين وأهالي المحافظة أمام منظر الطائرة العملاقة ومشاهدة كيفية عبورها والذي استدعى إزالة بعض أعمدة الإنارة. ومن المواقف الطريفة أن عدداً من كبار السن انبهر من شكل الطائرة وهي تُحمل على الشاحنات مما دفعهم لطرح الأسئلة من باب الفضول عن سبب نقل الطائرة بهذه الطريقة وقال البعض، إننا عهدنا الطائرة في السماء وليست على الشاحنات. وقال صاحب الطائرة إن هذه الطائرة العملاقة قام بشرائها من الخطوط السعودية بعد أن انتهت خدمتها ويرغب في تحويلها لمطعم سياحي في المنطقة الجنوبية.

مرور الطائرة التي تم توزيع أجزائها على شاحنات جذب العديد من الأهالي والمصورين لأخذ صور لها أثناء عبورها من مدخل المحافظة وقد واجه عبور الشاحنة مشاكل عدة منها أسلاك الضغط العالي وكوبري الدغمية، وضيق المسار وعبور الشاحنات القادمة من المنطقة الجنوبية. وما زال أمامها الطريق طويلاً.

دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني ودوريات صيانة الطرق استنفرت طاقاتها لتسهيل مرور الشاحنات التي تحمل أجزاء عملاقة من الطائرة عبر طرق برية ضيقة. وقد تم تجزئة الطائرة وهي على الطريق، وتوزيعها على شاحنات لتسهيل نقلها.