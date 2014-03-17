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عضو بالكونجرس يتهم واشنطن بالضعف تجاه موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية

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عضو بالكونجرس يتهم واشنطن بالضعف تجاه موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية عضو بالكونجرس يتهم واشنطن بالضعف تجاه موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية

اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب كوركر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالضعف تجاه محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فصل شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا . وأكد السيناتور كوركر – في مقابلة مع “فوكس نيوز” التلفزيونية الأمريكية – أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعث برسالة خاطئة ، بقوله ان معارضة الولايات المتحدة للتدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم ليست تهديدا .. مشيرا إلى أن إدارة أوباما خلقت جوا من التساهل .

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تبدو أكثر حزما مع بوتين الذي بدأ لعبة ، وسيرى إلى أين ستؤدي به هذه اللعبة ، على حد قوله .

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه الرئيسان أوباما وبوتين هاتفيا عقب إعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى في شبه جزيرة القرم يوم الأحد والذي اظهر تأييد 95 % من الناخبين في شبه جزيرة القرم الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا .

وأبلغ اوباما الرئيس الروسي أنه مازال يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي فقط إذا انهت القوات الروسية اجتياحها للأراضي الأوكرانية .

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس أوباما أشار إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف مطلقا بنتائج الاستفتاء وان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض عقوبات إضافية ضد موسكو مقابل الممارسات الروسية .

أ ش أ

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