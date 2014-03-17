«منصور»: سحب سفراء الدول العربية من دولة «يعني وجود معلومات خطيرة عنها»

قال الرئيس عدلي منصور، إن سحب دول عربية لسفيرها من دولة عربية أخرى يعني وجود معلومات خطيرة وأكيدة تستدعي هذا الإجراء، خاصة وأن تلد الدول يجمعها مجلس واحد وهو مجلس دول التعاون الخليجي.

وأوضح «منصور» في حوار له ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة سي بي سي، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن كثير من الدول العربية بها إسلام سياسي، ومن ثم فإن وضع «الإخوان» على قائمة الإرهاب بها يحتاج لدراسة جيدة.

وأضاف أن هناك اعتبارات كثيرة في العلاقات بين الشعوب، وأن مصر يربطها بقطر علاقة العروبة، ولا يمكنها أن تتخذ قرار بسحب سفير من دولة استنادًا إلى شعور الشارع.