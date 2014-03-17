تنس - فلافيا بانيتا تتوج بإنديان ويلز

إنديان ويلز (الولايات المتحدة)، (إفي): توجت الإيطالية فلافيا بانيتا اليوم ببطولة (إنديان ويلز) عقب الفوز على البولندية أنييسكا رادفانسكا.

وحققت بانيتا اللقب عقب استغلال الآلام التي كانت تعاني منها رادفانسكا لتفوز عليها بنتيجة 6-2 و6-1 في مباراة استغرقت ساعة و13 دقيقة.

وكانت رادفانسكا قد تعرضت لاصابة أثناء المباراة في ركبتها اليسرى استدعت العلاج ثم انخفض مستواها في بقية اللقاء بعد ذلك.

وتعد بانيتا بهذه الطريقة أول لاعبة تنس إيطالية تتوج بلقب هذه البطولة، التي كان أفضل انجاز لمواطناتها فيها هو وصول فارينا إليا وسارة إراني للنهائي عامي 2001 و2013.

وأطاحت اللاعبة قبل ذلك في مسيرتها نحو اللقب بالأمريكية تيلور تاونسيند والأسترالية سامانثا ستوسور ومواطنتها كاميلا جورجي والأمريكية سلوان ستيفينز والصينية نا لي لتصعد إلى المركز الـ12 في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.