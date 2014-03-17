سبورتنج لشبونة يضرب بورتو.. ويضغط بنفيكا

لشبونة، (إفي): حسم النجم الجزائري اسلام سليماني اليوم كلاسيكو الكرة البرتغالية لمصلحة فريقه سبورتنج لشبونة بعد تسجيله هدف القمة الوحيد في شباك الضيف بورتو في الجولة 23 من بطولة الدوري المحلي.

وواصل سليماني تألقه هذا الموسم مع الفريق الأخضر والأبيض، ليحرز هدف الفوز من ضربة رأسية في الدقيقة 52 حول بها عرضية أندري مارتنز.

وواصل سبورتنج - فريق صانع الألعاب المصري شيكابالا - الضغط على المتصدر بنفيكا، حيث قلص الفارق معه الى أربع نقاط مؤقتا.

ويملك سبورتنج الآن 51 نقطة مقابل 55 لبنفيكا، في المقابل ابتعد حامل اللقب بورتو عن القمة بتجمد رصيده عند 46 نقطة في المرتبة الثالثة.

وتقلصت فرص "التنانين" في الاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة على التوالي، حيث أصبح الفارق مع بنفيكا قابل للزيادة الى 12 نقطة في حال فاز "الصقور" خارج ملعبه على ناسيونال ماديرا.

كانت محاولات بورتو أكثر في الشوط الأول، حيث أتيحت له عدة فرص خطيرة عن طريق نجمه الكولومبي جاكسون مارتينيز، هداف البطولة، وكواريزما وسيلفستر فاريلا والبرازيليين دانيلو وفرناندو والبلجيكي ستيفن ديفور.

بينما قاد سليماني هجمات نادرة للشبونة وزميله أدريان سيلفا.

في الشوط الثاني كثف لشبونة هجماته عن طريق سليماني وكارلوس ماني، حتى نجح الأول في تسجيل هدف اللقاء.

وأهدر جاكسون فرصة هدف محقق لبورتو، عجز بعدها وزملائه في هز شباك الخصم، فيما تلقى فرناندو بطاقة حمراء بسبب العنف.