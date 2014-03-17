لاتسيو يصعق كالياري في الكالتشيو

/أ ش أ/ فاز فريق لاتسيو على كاليارى بهدفين نظيفين فى المبارة التى جمعت بينهما اليوم الأحد بملعب سانت إيليا فى إطار مباريات الإسبوع ال28 من الدورى الإيطالى لكرة القدم .

أحرز الهدف الأول لفريق لاتسيو اللاعب سيناد لوليتش فى الدقيقة 19 من الشوط الأول ..وأضاف الهدف الثانى اللاعب بالدي دياو كايتا فى الدقيقة 24 من الشوط الثانى .

وبهذا الفوز أرتفع رصيد فريق لاتسيو إلى 41 نقطة فى المركز السابع بينما توقف رصيد فريق كاليارى عند 29 نقطة فى المركز الخامس عشر .

وفى مباريات أخرى ، فاز فريق ساسولو على كاتانيا 3 / 1 و فريق ليفورنو على بولونيا 2 / 1 و بارما على ميلان 4 / 2 و أتلانتا على سامبدوريا 3 / صفر .