أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاتسيو يصعق كالياري في الكالتشيو

Google+ Print
لاتسيو يصعق كالياري في الكالتشيو لاتسيو يصعق كالياري في الكالتشيو

/أ ش أ/ فاز فريق لاتسيو على كاليارى بهدفين نظيفين فى المبارة التى جمعت بينهما اليوم الأحد بملعب سانت إيليا فى إطار مباريات الإسبوع ال28 من الدورى الإيطالى لكرة القدم .

أحرز الهدف الأول لفريق لاتسيو اللاعب سيناد لوليتش فى الدقيقة 19 من الشوط الأول ..وأضاف الهدف الثانى اللاعب بالدي دياو كايتا فى الدقيقة 24 من الشوط الثانى .

وبهذا الفوز أرتفع رصيد فريق لاتسيو إلى 41 نقطة فى المركز السابع بينما توقف رصيد فريق كاليارى عند 29 نقطة فى المركز الخامس عشر .

وفى مباريات أخرى ، فاز فريق ساسولو على كاتانيا 3 / 1 و فريق ليفورنو على بولونيا 2 / 1 و بارما على ميلان 4 / 2 و أتلانتا على سامبدوريا 3 / صفر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع