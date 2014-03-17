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«منصور»: مرسي أمر بإزالة خريطة القطر المصري من الاتحادية وطالبت بإعادتها

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قال الرئيس عدلي منصور ، أن خريطة القطر المصري ظلت معلقة على إحدى حوائط غرف قصر الاتحادية، منذ عهد «مبارك» وأن مرسي أمر بإزالتها فور دخوله قصر الاتحادية، ليطالب هو بإعادة تعليقها مرة أخرى عقب توليه الرئاسة.

وأوضح «منصور» في حوار له ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة سي بي سي، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن خريطة القطر المصري، مرسومة على سجادة صنعت في دمنهور، وأنها توضح حدود الجنوبية، وأن النقوش الإطارية لها تشمل علم مصر القديم، الهلال والثلاث نجوم، وكذلك رسم لتاج مصر، وعدة رموز أخرى خاصة بالدولة المصرية وتاريخها الجليل.

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