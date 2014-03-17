أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الأطباء»: لا تعليق للإضراب.. ومحلب وعد بدراسة مطالبنا ووصفها بـ«المشروعة»

  • مصر
  • 29
Google+ Print

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن لقاء وفد الأطباء والصيادلة بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لم ينته لقرارات واضحة وإنما كان مجرد استماع لمطالب الأطباء.

وأشار «حسين» الذي حضر اللقا ء وانتهي منذ قليل، إلى أن «رئيس الوزراء وعدهم بدراسة مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، ولكن في ضوء الامكانيات المتاحة، وأنه يهتم بملف الصحة وحريص على تحسين المنظومة الصحية».

وفيما يتعلق بامكانية تعليق إضراب الأطباء الجزئي بعد هذا اللقاء، قال عضو مجلس النقابة إن «الإضراب مستمر كما هو ولن يعلق لأنه لم يتم الوصول قرارات في هذا اللقاء بل كان مجرد جلسة استماع حضرها ممثلين عن نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، بحضور وزير الصحة، ومساعدي الوزير للشؤون المالية والطب العلاجي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية