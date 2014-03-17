«الأطباء»: لا تعليق للإضراب.. ومحلب وعد بدراسة مطالبنا ووصفها بـ«المشروعة»

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن لقاء وفد الأطباء والصيادلة بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لم ينته لقرارات واضحة وإنما كان مجرد استماع لمطالب الأطباء.

وأشار «حسين» الذي حضر اللقا ء وانتهي منذ قليل، إلى أن «رئيس الوزراء وعدهم بدراسة مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، ولكن في ضوء الامكانيات المتاحة، وأنه يهتم بملف الصحة وحريص على تحسين المنظومة الصحية».

وفيما يتعلق بامكانية تعليق إضراب الأطباء الجزئي بعد هذا اللقاء، قال عضو مجلس النقابة إن «الإضراب مستمر كما هو ولن يعلق لأنه لم يتم الوصول قرارات في هذا اللقاء بل كان مجرد جلسة استماع حضرها ممثلين عن نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، بحضور وزير الصحة، ومساعدي الوزير للشؤون المالية والطب العلاجي».