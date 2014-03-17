«مستقبل وطن» تبدأ أولى جولاتها لتفقد لجانها الإعلامية بالمحافظات

زار سعد نديم، المنسق الإعلامي لحملة «مستقبل وطن» لترشيح المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرئاسة الجمهوري، الأحد، مقر الحملة بالبحر الأحمر، لتفقد أوضاع وأعمال اللجنة الإعلامية هناك والوقوف على وسائل تطويرها وتنمية قدرات أعضائها.

جائت الزيارة في إطار سعي الحملة لتطوير أداء لجانها النوعية على مستوى المحافظات، واستغرقت الجولة يومين، قام من خلالها بعقد لقاءات مع مسؤولى الحملة بمدينة الغردقة ناقشوا خلالها سبل تطوير الأداء الإعلامي للحملة، ومدى تعبير تقارير وأخبار الحملة عن أهدافها.

وقال «نديم» إن «الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الزيارات بمحافظات الجمهورية من أجل تطوير أداء اللجان الإعلامية والتركيز في المرحلة المقبلة على أفضل السبل لتصدير الأهداف الحقيقية النبيلة للحملة دونما الدخول في مزايدات».