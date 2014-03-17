محافظ المنيا يكرم مُدرسة حصلت على المركز الأول بمنتدى للتعليم بإسبانيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، تكريم الشيماء محرم، المدرسة بمدرسة الفتية الصناعية للبنات بمركز بني مزار، خلال مهرجان المنيا الدولي لمسرح الطفل، الثلاثاء، وذلك لحصولها على المركز الأول بالمنتدى العالمي للتعليم والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري بمدينة برشلونة بإسبانيا.

كما قرر المحافظ صرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للمعلمة التي أعطت صورة إيجابية للعالم عن معلمي محافظة المنيا.

وقال محمد مدحت، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن «المسابقة أقيمت بمدينة برشلونة الإسبانية وضمت أكثر من 250 بحثا على مستوى العالم وحضرها وزير التعليم الإسباني ورئيس مقاطعة كتالونيا الإسبانية، وتم رفع علم مصر عقب فوز ابنة المحافظة بالمركز الأول على المستوى الفردي في مجال (المعلم المبدع وقائد التغيير)».

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن «ماتحقق يعد إنجاز لجميع المعلمين ومسؤولي العملية التعليمية بمحافظة المنيا.

وفاز خلال المسابقة أيضا 4 معلمين من مصر بمراكز متقدمة.