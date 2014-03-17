اللواء التركي: القبض على 849 مهرب ومروج مخدرات قيمتها تزيد على ملياري ريال

تغطية - متعب أبوظهير عدسة - عبداللطيف الحمدان

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن تحول المهربين الى استخدام السواحل الغربية للمملكة لتهريب المواد المخدرة، وذلك بسبب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية، مبيناً أنه تم خلال الأربعة أشهر الماضية إحباط 8 محاولات تهريب معظمها على سواحل منطقتي مكة المكرمة وجازان وبكمية تجاوزت 4 أطنان و200 كجم من الحشيش.

وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لبيان وزارة الداخلية حول نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات، أنه تم إحباط أكثر من 18 عملية أمنية داخلية نتج عنها ضبط أكثر من 8 ملايين قرص أمفيتامين المخدرة.

وأعلن عن أن عدد المقبوض عليهم بلغ 849 متهماً تشكل الجنسية السعودية منهم 33% فيما تلتها الجنسية اليمنية ب 26% وحلت الجنسية الأثيوبية في المرتبة الثالث ب7%، وبعدها الجنسية المصرية ب6.8%، ثم الباكستانية 5%، والصومالية 3.9%، والسورية 2%، والهندية 2%، والبنجلاديشية 2%، وباقي الجنسيات نسبتهم تشكل أقل من 1%.

وأضاف اللواء التركي أن أغلب اليمنيين والاثيوبيين والصوماليين المضبوطين مرتبطين بتهريب وترويج الحشيش، والباكستانيين بتهريب الهيروين، أما السوريون يهربون أقراص أمفيتامين.

الإطاحة بامرأة خططت لتهريب 400 ألف قرص «أمفيتامين».. وضبط 4 شبكات داخلية

وأوضح أن المضبوطات تقدر قيمتها السوقية بمليارين وثلاثة وتسعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وسبعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين ريالاً، في حين نتج عن المواجهات مع المهربين استشهاد رجلي أمن وإصابة (15) آخرين، بالإضافة إلى مقتل (4) وإصابة (6) من مهربي ومروجي المخدرات. وأفاد اللواء التركي أن من ضمن أبرز العمليات الأمنية التي تمت هي القبض على 4 شبكات مخدرات داخل المملكة عثر بحوزتهم على أكثر من مليون قرص أمفيتامين، وأكثر من كيلوجرام هيروين خام، واكثر من 553 كيلوجراماً من الحشيش.

وأكد أنه من خلال التحقيقات اتضح تورط أمرأة حول تبنيها عملية التخطيط لتهريب وترويج كمية تقدر تقدر ب400 ألف قرص أمفيتامين في المنطقة الشرقية قادمة من الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن هناك محاولات من بعض المهربين والمروجين في استغلال أسرهم وأطفالهم في محاولة تهريب وترويج كميات من المخدرات، وذلك بنقلها بصحبة أسرهم، مستغلاً ما تلقاه المرأة من احترام وتقدير من رجال الأمن، مشدداً في نفس الوقت أن رجال الأمن يمتلكون القدرة العالية والحس الأمني في ضبط كل من يحاول أن يهرب أو يروج عبر استغلال أسرته وأطفاله.

الإجراءات الأمنية في الجنوب غيرت وجهة المهربين إلى السواحل الغربية

ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، مؤكداً حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.