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مسئول بحملة خالد علي: المرشح لديه شعبية كبيرة.. ورفض المشاركة في الانتخابات وليس الانسحاب

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مسئول بحملة خالد علي: المرشح لديه شعبية كبيرة.. ورفض المشاركة في الانتخابات وليس الانسحاب مسئول بحملة خالد علي: المرشح لديه شعبية كبيرة.. ورفض المشاركة في الانتخابات وليس الانسحاب

ارشيفية

أكد المهندس عادل وسيلي مسئول حملة خالد علي: ”  أن المرشح الرئاسي السابق، قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس الانسحاب، بسبب أن المشهد السياسي الموجود حالياً به مشاكل كثيرة، فضلاً عن أن قانون الانتخابات غير دستوري، ومخالف لدستور 2014″، مضيفاً أن خالد لديه شعبية كبيرة في جميع المحافظات، قائلاً: “لو سألتوا أي خمسة من أفراد المجتمع.. سيكون من بينهم ثلاثة يؤيدون خالد علي” .

وأضاف وسيلي خلال حوار برنامج “ في ساعة”، الذي أذيع، مساء أمس، على قناة الغد العربي، : ”  أن المحامي خالد علي قرر أيضاً عدم المشاركة، بسبب أنه يوجد تعذيب الآن يتم في السجون والأقسام، وكذلك أنه يوجد طلاب كثيرين معتقلين بدون أي شيئ ” .

وتابع وسيلي : ” أن من ضمن رفض خالد علي المشاركة، وجود قانون التظاهر الذي وصفه بـ “المعيب”، ولا يتناسب مع الدستور الذي تم إقراره مؤخراً”، بالإضافة إلى أن تحمل “فاتورة” المعيشة المرتفعة للعمال والفقراء، والموظفيين “البسطاء”، وكذلك أن قانون الانتخابات لا يوجد به أي ضمانات للمرشحين، فضلاً عن أن فترة الدعاية الانتخابية لاتتم إلا بعد جمع التوكيلات من المواطنين”، موضحًا : ” أن وضع حد أقصى 20 مليون جنيه لفترة الدعاية الانتخابية، لا تتناسب مع وضع الغرامة التي تضع لمن يخالف ويكسر قواعد اللعبة الانتخابية.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، إن المرشح لأي انتخابات لا يصبح مرشحاً إلا بعد فتح باب الترشح، وكذلك استكمال إجراءات قواعد الترشح من جمع عدد التوكيلات في أكثر من محافظة، مضيفاً أن كل الذين أعلنوا انسحابهم من الانتخابات قبل فتح باب الترشح لا يصبحوا مرشحين.

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