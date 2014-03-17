اتحاد هندسة القاهرة يعلن التضامن الكامل مع إضراب قسم الكهرباء

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة التضامن الكامل مع طلاب الفرقة الرابعة قسم الكهرباء بالكلية، فى الإضراب الذى ينظمونه للمطالبة بالإفراج عن الطالب أحمد صلاح نبيه، المحتجز منذ 4 مارس الجارى.

ودعا اتحاد الطلاب، فى بيان رسمى له أمس الأحد، كل الطلاب بالكلية للمشاركة فى الإضراب، حتى يتم الإفراج عن كل الطلاب المحتجزين، مؤكدا أن هناك حملة اعتقالات عشوائية تشنها قوات الأمن ضد الطلاب المذنبين وغير المذنبين.

وكان الطلاب المضربين عن دخول المحاضرات قد بدأوا أنشطتهم داخل الكلية لدعوة زملائهم الطلاب للمشاركة فى الإضراب عن الدراسة أو دخول المحاضرات، حتى يتسنى لهم الضغط على إدارة الجامعة للتدخل والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم.