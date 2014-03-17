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نشطاء يتداولون صورة بطاقة البابا شنودة الثالث فى ذكرى رحيله الثانية

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى نسخة من صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالبابا شنودة الثالث، وذلك فى الذكرى الثانية لرحيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ودونت بالبطاقة فى خانة الاسم البابا شنودة الثالث بالميلاد نظير جيد روفائيل والعنوان الكاتدرائية الأنبارويس العباسية الوايلى القاهرة، وتحمل بطاقته رقم 2230832501239، وفى خلفية البطاقة فى خانة المهنة مكتوب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بطريركية أقباط أرثوذكس، ثم ذكر – مسيحى- أعزب.

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