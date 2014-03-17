حامد بن زايد يشهد افتتاح المؤتمر الخامس لنخيل التمر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي عضو المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي امس افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر وكرم الفائزين بالدورة السادسة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.وحضر افتتاح المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى غد بفندق قصر الامارات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه وجوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" وجاك ضيوف المدير العام السابق لـ"فاو" وعدد من كبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وتنظم المؤتمر جامعة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تحت شعار "الابعاد والتحديات الجديدة في مجال الانتاج المستدام لنخيل التمر".

ويهدف المؤتمر الى توفير فرصة لتحديث المعارف العلمية حول مختلف جوانب إنتاج وإكثار وحماية وتسويق نخيل التمر وعرض ومقارنة الخبرات الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمثيلاتها في الدول المنتجة للتمور ودعم التعاون الفني الدولي في مختلف مجالات سلسة إنتاج التمور.

المبادرات الرائدة للدولة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: إن المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر، والذي تنظمه جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامُنِ والتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تحت شعار "الأبعادُ والتحدياتُ الجديدة، في مجال الإنتاجِ المُستدام لنخيل التمر"، وهو موضوعٌ مهم، بعد أن أصبحت التنميةُ المستدامة أمراً له مكانتُه الخاصة في فِكْرِ وجهود كافةِ الحكوماتِ والمؤسساتِ والأفراد في كلِّ أنحاءِ العالم.

واعرب عن امنياته بالنجاحٍ والتوفيق لاعمال المؤتمر، في تأكيدِ دَوْرِ الباحثين والعلماء في تحديدِ أساليب الزراعة التي تحافظُ على البيئة، وفي توضيح المبادراتِ الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، وحرصِها على أنْ يتمَّ تحقيقُ التنميةِ المستدامة في كافة المجالات، وِفْقَ مَنهجٍ علميٍّ مدروس.

التهنئة للفائزين

وتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، في دورتِها السادسة والتي أصبحت رمزاً مرموقاً في مجال نخيل التمر على مستوى العالم كلِّه والتي تَتشرّف بأنها تَحمِلُ الاسمَ الكريم لقائد الإمارات وراعي مسيرتِها، صاحبِ السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

جهود الإمارات في إنتاج التمر

ومن جانبه قال جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ان دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول في جهودها الإقليمية والدولية في إنتاج تمر النخيل على الدوام مؤكدا ان لهذا الدعم قيمته في مكافحة الجوع والفقر في العديد من البلدان حول العالم ويعكس هذا الدعم رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" عندما يقول "أعطني زراعة أعطك حضارة".

واعلن أن نظام انتاج نخيل التمر في الإمارات في طور الاعتراف به نظاما زراعيا تقليديا يمثل إرثاً ذا أهمية عالمية.

تكريم الفائزين بجائزة خليفة

عقب ذلك قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بتكريم عدد من الشخصيات المهمة التي كان لها كبير الأثر وعظيم الدعم للشجرة المباركة التي ساهمت في خدمة قطاع نخيل التمر على المستوى المحلي والدولي وهم الشيخ ابراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة من مملكة البحرين والدكتور حسن أوريد الناطق باسم القصر الملكي سابقاً من المملكة المغربية والشيخ أحمد بن سرور الظاهري من الامارات العربية المتحدة والدكتور جاسم محمد حمد المديرس من دولة الكويت وحمد بن سوقات الفلاسي من الامارات العربية المتحدة.

كما كرم سموه الفائزين بالدورة السادسة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وفاز عن فئة البحوث والدراسات المتميزة بالمركز الأول الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة الزراعة من المملكة العربية السعودية. والفائز بالمركز الثاني فريدريك بيرتوسي من الجمهورية الفرنسية وعن فئة المنتجين المتميزين المركز الأول الإنتاج المتميز مسعود بومعراف من الجمهورية الجزائرية.

اما المركز الثاني فقد تم حجبه وعن فئة أفضل تقنية متميزة المركز الأول الدكتور مؤيد محمد رشدي الحكيم من الجمهورية العراقية والمركز الثاني محمد علي بسيونيا من كلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان وعن فئة أفضل مشروع تنموي المركز الأول شركة الفوعة من الإمارات والمركز الثاني جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية وعن فئة الشخصية المؤثرة تم تكريم الدكتور فيليب باري توماليسون من المملكة المتحدة.

الفوعة تسلمت 113 ألف طن تمور العام الماضي

قال المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة للتمور إن فوز الشركة بفئة أفضل مشروع تنموي يأتي عن مراكز تسلم التمور المجهزة بأحدث الوسائل لتسهيل عملية تسلم التمور، والتي تعتبر الأفضل من نوعها على مستوى المنطقة ويبلغ عدد تلك المراكز 8 مراكز على مسـتوى الـدولة موزعة بين 4 مراكـز في مدينة العين وضواحيها و3 مراكز في المنطقة الغربية ومركز الذيد.

واضاف ان الشركة تسلمت نحو 113 طنا من التمور من الانتاج المحلي خلال عام 2013 فيما تصدر أكثر من 90% من إنتاجها إلى 44 دولة حول العالم ولدينا خطة لمضاعفة هذا العدد، وأكثر تلك الدول هي دول شرق آسيا والهند والصين ثم أوروبا وأمريكا الشمالية إلى جانب الدول العربية ولدينا خطة للتصدير إلى أمريكا الجنوبية وأشار إلى أن تأسيس شركة الفوعة في عام 2005 ساهم في وقف هدر نحو 70% من إنتاج التمور في الدولة والتي كانت تباع كأعلاف.

وكان المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر قد بدأ أعماله بعد ظهر أمس بثلاث جلسات علمية تمحورت الجلسة الاولى حول الوضع الراهن لنخيل التمر حول العالم ترأسها الدكتور فرانس هوفمان من امريكا والدكتور محمد عبد المحسن من الإمارات، في حين تمحورت الجلسة الثانية حول تطور نخيل التمر وترأسها الدكتور ادواردو بلومولد من امريكا والدكتور شيام كوروب من الامارات، والجلسة العلمية الثالثة تمحورت حول أحدث طرق الوقاية المتبعة لأمراض نخيل التمر ترأسها الدكتور عبد الله وهابي من منظمة الأغذية والزراعة الدولية "فاو" والدكتور فرانسيس مارتي من فرنسا قدمت فيها 51 ورقة علمية وعرضت 32 ملصقا علميا متعلقا بمحاور الجلسات الثلاث.

وقال الدكتور عماد حسين الطريحي من قســم الشــؤون الزراعيـة في وزارة البيئــة بدولـة قطــر في ورقتـه العلميـة التـي قدمهـا في الجلسـة الثالثـة من اليـوم الأول للمؤتمــر بعنـوان التشخيـص الميـداني لسوسـة النخيـل الحمـراء في المراحـل الأولى من الإصابـة تعتبـر سوسـة النخيـل الحمـراء من الحشـرات المدمـرة لشجرة تمر النخيل في دول مجلس التعاون الخليجي.

الإمارات الرابعة عالمياً في إنتاج التمر

أكد جوزيه غرازيانو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أنه خلال الفترة بين 2002-2010 احتلت دولة الإمارات المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج تمر النخيل وهي مسؤولة عن إنتاج %10 من الناتج الكلي للتمور وتفخر "فاو" بأن تكون جزءا من الجهود لتشجيع زراعة نخيل التمر ويشرفني أن اذكر بأن فاو قد أسهمت في أحد المشاريع الفائزة في جائزة خليفة الدولية لتمر النخيل لهذا العام وهو الكتاب الذي عنوانه "أشهر أصناف تمر النخيل شعبية في المملكة العربية السعودية».

واوضح ان تاريخ دعم "فاو" لإنتاج نخيل التمر يعود لعام 1965 ومنذ ذلك التاريخ عملنا على مجموعة من المشاريع عبر العالم لتطوير إنتاج نخيل التمر وحماية وتكاثر نخيل التمر وتسويقه وتشمل هذه المشاريع الموجودة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وامتدت لبلدان متباعدة كما هو الحال بين ناميبيا والمكسيك.

نهضة شاملة

أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن اعتزازه وفخره بما تَشهده الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، من نهضةٍ شاملة ومُتطوِّرة، تأخذ بخطط ومبادراتٍ طَموحة لشجر النخيل، سواء في ذلك الاهتمامُ بطرقِ زراعتِه، أو استنباطُ سُلالاتٍ جديدةٍ منه، أو تحقيقُ المنافعِ الاقتصاديةِ له ويجيءُ هذا امتداداً طبيعياً للمسيرةِ الشاملةِ والمُبارَكة، التي بَدَأَها مؤسسُ الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيَّب ثراه.

الإمارات بين الدول الـ17 الأولى بتوفر الغذاء في العالم

أهدت منظمة الاغذية والزراعة الدولية "فاو" دولة الامارات شهادة تقدير كونها من بين الدول الـ17 الأولى في العالم النامي التي حافظت على أفضل معدل انتشار نقص التغذية إلى أقل من 5% بين عامي 1990 و2013 وهو المؤشر 1.9 ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة التي أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي عضو المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي، الشهادة من الدكتور جوزيه غرازيانيو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الدولية "فاو" خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورتها السادسة امس.