حمدان بن راشد: نحفز المعلمين لممارسات خلاقة

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن جائزة حمدان بن راشد التعليمية جزء يسير من سبل التعاون الثنائي بين دولة الامارات واليونيسكو والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الامارات، لدفع جهود المنظمة الدولية إلى تحقيق أهدافها، وأكد سموه أن جائزة حمدان اليونيسكو ستواصل تقديم الدعم اللازم لتحفيز المعلمين نحو ممارسات خلاقة تعود بالنفع والفائدة على جهود تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مساء أمس في قصره بزعبيل إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) والوفد المرافق بحضور معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجائزة وعدد من المسؤولين.

وتم خلال المقابلة استعراض جهود المنظمة الدولية في دعم التعليم في مختلف المجتمعات من خلال أهدافها الاستراتيجية، حيث قدمت المديرة العامة لليونيسكو الشكر والتقدير لحكومة دولة الامارات ولسمو الشيخ حمدان بن راشد نظير الدعم الذي تتلقاه اليونيسكو في مجال بعض المشروعات النوعية التي تخدم أهدافها، كما تطرقت بوكوفا إلى سبل تطوير التعاون بين المنظمة الدولية وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في مجال دعم الممارسات المتميزة لتحسين أداء المعلمين من خلال النسخة الدولية للجائزة (جائزة حمدان اليونيسكو) معتبرةً أن نتائجها الجيدة على مدى ست سنوات تؤكد على ضرورة استمرارها في تحفيز وتشجيع المعلمين في المجتمعات النائية على ابتداع طرائق وأساليب فاعلة في نشر التعليم والمعرفة.

من جانبه أشاد سمو نائب حاكم دبي وزير المالية بجهود اليونيسكو في تمكين الأفراد والمؤسسات التعليمية من مواكبة الحاجة الملّحة للتعليم الجيد بهدف الارتقاء بالبشرية وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتها وصولا إلى تحقيق مجتمع عالميٍ للمعرفة قائم على أسس الاحترام والعدالة والسلام والرفاهية، مضيفا سموه أن جائزة حمدان تعتز بشراكتها مع المنظمة الأممية للإسهام بأقل ما يمكن في تحقيق تلك الغايات السامية، حضر اللقاء الدكتور جمال محمد المهيري الأمين العام للجائزة وأعضاء مجلس الأمناء ومسؤولون في كل من اليونيسكو وإدارة الجائزة.