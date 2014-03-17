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منصور بن زايد و مهدي يبحثان التعاون

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منصور بن زايد و مهدي يبحثان التعاون منصور بن زايد و مهدي يبحثان التعاون

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس في قصر الرئاسة مهدي جمعة رئيس الوزراء التونسي والوفد المرافق الذي يزور الدولة.

ورحب سموه برئيس الوزراء التونسي مؤكدا عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وخدمة وصالح البلدين.  كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية.

حضر اللقاء معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة و راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وسالم عيسى قطام الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية وطارق بالطيب سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة.

 

 

 

 

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