سلطان القاسمي يعيّن مديراً جديداً لـ»أميركية الشارقة«

وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، على تعيين الدكتور بيون شيرفيه مديراً جديداً للجامعة الأميركية في الشارقة، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وأقيمت مراسم التعيين صباح أمس بمكتب رئيس الجامعة، بحضور كل من حميد جعفر، رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لشركة نفط الهلال، ورياض صادق، رئيس مجموعة الحبتور ليتون، ومارون سمعان، رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لبيتروفاك إنترناشيونال، وعبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجموعة الإمارات للمشاريع، وفاروج نركيزيان، المدير العام لبنك الشارقة، كما حضرها كبار المسؤولين في الجامعة الأميركية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالدكتور شيرفيه، وتمنى له النجاح في عمله الجديد.

وأعرب سموه عن ثقته بأن الدكتور شيرفيه بما يتميز به من خلفية علمية، سيكون قادراً على إدارة الجامعة في المرحلة المقبلة، وقال سموه، في رسالة له بهذا الخصوص، إن اختيار مدير الجامعة الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس أمناء الجامعة، جاء بعد عملية بحث مكثفة على المستوى الدولي، ليكون المدير الرابع للجامعة الأميركية في الشارقة.

شكر وتقدير

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة شكره للدكتور توماس هوكستيتلر الذي تولى إدارة الجامعة بالوكالة، والذي سيتابع عمله حتى نهاية السنة الدراسية.

من جانبه، أعرب الدكتور بيون شيرفيه عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة التي منحه إياها سموه، والإسهام في تطوير الجامعة وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، خاصة في مجال تطوير البحث العلمي.

سيرة ذاتية

يذكر أن الدكتور شيرفيه يحمل الدكتوراه في العلوم البحرية من جامعة لويزيانا ستيت يونيفيرسيتي، وشهادة ماجستير في علم المحيطات من جامعة واشنطن، وشهادة بكالوريوس في الرياضيات من جامعة جورجيا الجنوبية، وله خبرة مميزة في إدارة الجامعات وكباحث علمي، فهو رئيس الجامعة البحرية العالمية في مالمو في السويد منذ عام 2009.

ويختص الدكتور شيرفيه في علم المحيطات الفيزيائية الساحلية والنهرية، وألّف 12 كتاباً، و250 ورقة بحث علمية، وأشرف على 14 أطروحة دكتوراه، و24 رسالة ماجستير، ودرس أكثر من 6000 من طلبة علم المحيطات، وشارك في أكثر من 200 ورشة عمل متخصصة وعلمية ولقاءات لتخطيط الأبحاث.

من جهة أخرى، استجاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لشكوى إحدى المواطنات من الإمارة تدعى «أم محمد»، بعد مناشدتها التدخل في حل مشكلتها مع بلدية الشارقة، إذ وجّه سموه البلدية بشكل عاجل بحل مشكلتها، دون أن تذهب هي إلى البلدية. جاء ذلك عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من خلال إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة مع الإعلامي محمد خلف، مدير إذاعة الشارقة، مقدم البرنامج.

وقد أعلن خلال البرنامج عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة للبلدية بحل مشكلة المواطنة «أم محمد» وهي ما زالت على الهاتف مع البرنامج، بعد أن استمع سموه لمداخلتها الهاتفية.

من جانبه، أكد رياض عبد الله بن عيلان، مدير بلدية مدينة الشارقة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، محل تنفيذ، وسيتم التواصل مع «أم محمد» لحل مشكلتها، وذلك بعد اتصال هاتفي للبرنامج «تحت الهواء».