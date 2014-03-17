محمد بن زايد: خليفة حريص على تطوير خدمات الحكومة

بتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أدى الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر المشرف بأبوظبي.

وأكد الفريق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير وتحديث الخدمات الحكومية المتكاملة بما يتوافق مع آليات وأنظمة العمل الحديثة من أجل الوصول إلى أفضل أداء يعزز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي ويحقق طموحات الوطن ويلبي احتياجات المواطنين، وفي الوقت نفسه يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية ويعزز حضورها.

مسؤولية كبيرة

وأضاف سموه أن أمام أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولية كبيرة في تحقيق تطلعات صاحب السمو رئيس الدولة في دفع وتيرة التنمية المستدامة ومواكبة المستجدات وإطلاق المبادرات الخلاقة والفاعلة وتحقيق أداء حكومي متميز ومبدع، مشيراً سموه الى وجود آليات عمل دقيقة ومتطورة لمتابعة وقياس منظومة العمل الحكومي في المجلس التنفيذي من اجل تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل.

وتمنى سمو ولي عهد أبوظبي للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم وواجباتهم، معبراً سموه عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس التنفيذي السابقين على الجهود التي بذلوها والأعمال التي قاموا بها خلال الفترة السابقة في خدمة الوطن والمواطنين.

حضر أداء اليمين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيـان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديــوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيــان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائـرة النقـــل، ومعالي الدكتور أحـمد مـبـارك المـزروعــي الأمين العــام للمجلــس التنفيـذي، ومعالي خلـدون خليفـة المبــارك رئيس جهــاز الشؤون التنفيذيــة، وحمد محمد الحــر السـويـدي رئيس دائـرة الماليـــة، وناصر أحمد السـويـــدي رئيس هيئــة الطاقـــة، والدكتور مغير خميس الخييلـي رئـيس هيئة الصحـــة.

عهد وإخلاص

من جانبهم، عاهد أعضاء المجلس التنفيذي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على العمل بإخلاص وجد وتفان، وتنفيذ توجيهات سموه إلى واقع عملي والمضي قدماً لخدمة الوطن الغالي وشعب الإمارات وأن يكونوا أهلاً لهذه الثقة الغالية التي كلفوا بها، مؤكدين حرصهم وعزمهم لتعزيز مسيرة التنمية في الوطن.

وأدى الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهم: سعيد عيد الغفـــلي رئيس دائـرة الشـؤون البلديـة، وعلي ماجد المنصـــوري رئيس دائرة التنمية الاقتصــاديــة، والدكتورة أمل عبدالله القبيـــسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليـم، ومحمد خــلفـان الــرميـثي نائــب القائد العـام لشرطة أبوظـبي.

الأعضاء الجدد: طموحات القيادة تحتّم علينا تطوير مخرجات العمل

أكد الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ان الأمانة التي أوكلتها لهم القيادة تتطلب منهم العمل بوتيرة متسارعة والمشاركة بالأفكار الخلاقّة، والتي تسهم في تحقيق طموحاتها، مشيرين إلى أن طموحات القيادة تحتم عليهم تطوير مخرجات العمل بما يختص بتحسين الأداء الحكومي ورفع مستويات تقديم الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات، وتشجيع المنافسة الإيجابية، ودعم التعاون في القطاع الحكومي. وقال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي " إن الأمانة التي أوكلتها لنا القيادة تتطلب منا العمل بوتيرة متسارعة والمشاركة بالأفكار الخلاقّة والتي تسهم في تحقيق طموحاتها، وتلبي احتياجات الشركاء من خلال تطبيق أفضل أنظمة العمل والممارسات الناجعة، والعمل وفق الآليات التي تسهم في الرقي بمستوى الأداء الحكومي".

وأضاف: "إن تكليف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعييني عضواً في المجلس التنفيذي يحتّم علي بذل المزيد من الجهد والعمل على تقديم كل من يسهم في رفعة الوطن، والعمل على تحقيق تطلعات القيادة، والمساهمة في رفع كفاءة الأداء الحكومي، أتطلع ومن خلال موقعي أن أكون عند حسن ظن القيادة بي، وأن أكون على قدر المسؤولية، لخدمة وإعلاء شأن الوطن، وأن أسهم بالجهد المخلص في تحقيق أهداف وتطلعات القيادة لتطوير منظومة العمل الحكومي".

وأضاف: "والشكر موصول للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على إعطائي الفرصة للمساهمة في تقديم ما فيه رفعة وسعادة المواطن".

وسأعمل مع أخواني الأعضاء سوياً بكل جدٍ وإخلاص وتفانٍ لتعزيز مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، والارتقاء لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا، حتى تصبح جميع المؤسسات على القدر ذاته من الأداء والإنجاز في مجال التميز وتطبيق أفضل الممارسات بما يكفل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

اعتزاز

ومن ناحيته أعرب معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية عضو المجلس التنفيذي عن اعتزازه وفخره بتعيينه رئيساً لدائرة الشؤون البلدية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، متقدماً معاليه ببالغ الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، على منحه هذه الثقة الغالية، "راجياً من الله أن يوفقني في أداء الواجب بكل وفاء وأمانة والعمل بكل جهد وإخلاص لخدمة دولة الإمارات قيادة وشعباً".

وأضاف معاليه: "ومن منطلق الإحساس بالمسؤولية الموكلة إليّ، ومواكبة لما تشهده مسيرة التنمية والازدهار في إمارة أبوظبي، فقد أخذت على عاتقي أن أساهم في دفع السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها قيادتنا الحكيمة، قدماً، بما يدعم الأداء المؤسسي الذي يمثل حجر الزاوية لضمان استمرارية العملية التنموية التي تشهدها أبوظبي في مختلف المجالات".

كما قال معاليه: "أتطلع لأن أكون على قدر المسؤولية في المهام المناطة بي والعمل بجد وتفان واخلاص والحرص على تعزيز مسيرة الازدهار والتقدم والارتقاء في إمارتنا الغالية"، متعهداً معاليه بالعمل الدؤوب تحقيقاً للتوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، وتلبية لاحتياجات المواطنين ومواكبة لتطلعاتهم، بما يدعم مسيرة الازدهار والتقدم في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

الرميثي: شرف أن أحظى بثقة خليفة

قال معالي محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي: "إنه لشرف عظيم أن أحظى بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الثقة التي أعاهد سموه بأن أكون جديراً بها؛ كما أتوجه بالشكر والعرفان للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، وأتعهد بأن أعمل كل ما في وسعي وعدم ادخاّر أي جهد في تحقيق وتحويل رؤى القيادة إلى واقع ملموس، مضيفا ان طموحات القيادة تحتم علينا تطوير مخرجات العمل بما يختص بتحسين الأداء الحكومي ورفع مستويات تقديم الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات، وتشجيع المنافسة الإيجابية، ودعم التعاون في القطاع الحكومي".

وأضاف: "وإنه لمن دواعي فخري أن أقدم خلاصة خبرتي وتجاربي في سبيل تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في الوصول للأهداف السامية التي وضعتها القيادة الرشيد، وأن أقدم كل ما لدي من جهد للمساهمة في دعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. وأتمنى النجاح لسائر أخواني أعضاء المجلس التنفيذي بما فيه خير للوطن والمواطن، وسأسعى جاهداً لأن أكون خير داعم لهم، ومستفيداً من خبرتهم وتجاربهم للمساهمة في تعزيز ازدهار الوطن وحماية مكتسباته".

سموه تمنى للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم وشكر الأعضاء السابقين على جهودهم

أمامكم مسؤولية كبيرة لتحقيق تطلعات خليفة في دفع وتيرة التنمية ومواكبة المستجدات

الوصول إلى أفضل أداء يعزز القدرة التنافسية لأبوظبي ويحقق طموحات الوطن والمواطن

آليات عمل دقيقة ومتطورة لمتابعة وقياس منظومة العمل الحكومي في المجلس التنفيذي

أعضاء المجلس التنفيذي يعاهدون خليفة على العمل بإخلاص وجد وتفان