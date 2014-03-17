رسالة دكتوراه بجامعة حلوان لتطوير إنتاج ماكينة غزل لإنتاج أقمشة ملابس

ناقشت كلية الفنون التطبيقية، بجامعة حلوان، قسم الغزل والنسيج والتريكو، رسالة دكتوراه بعنوان "تطوير إنتاج ماكينة الغزل الحلقى، والتى تهدف إلى الحصول على بعض خيوط مزوية وزخرفية يصلح استخدامها فى أقمشة متنوعه"، والتى أعدها محمد أحمد محمد عبد المقصود، مدير المدينة التعليمية بأكتوبر، تحت إشراف الدكتور سمير أحمد الطنطاوى أستاذ الغزل والنسيج بالجامعة، والدكتورة عبلة كمال الدين توفيق، وكيل كلية الفنون التطبيقية بحلوان.

وأكد الدكتور سمير أحمد الطنطاوى، أستاذ الغزل بجامعة حلوان، ورئيس لجنة الحكم والمناقشة والمشرف على الرسالة، أن ما أثبتته الدراسة يعتبر بكل المقاييس ابتكارا جديدا لتطوير أداء ماكينة الغزل الحلقى واستخدامها لأداء مهام جديد، ومن ثم يمكن إلغاء مرحلتى التطبيق والزوى، وعليه فإن التكلفة النهائية للمنتج أقل، بالإضافة إلى تقليل الإجهاد على الخيط المزوى والزخرفى، وبالتالى زيادة العمر الاستهلاكى للمنتج النهائى من أقمشة وملابس.

وأضافت الدكتور عبلة كمال الدين توفيق، وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون البيئة والمجتمع، وعضو لجنة الحكم والمناقشة والمشرف على الرسالة، أن تنفيذ فتح المجال للاستفادة من إمكانيات الماكينة فى الحصول على خيوط متنوعة ومختلفة من حيث الخامات والتخانات والبرمات ونسب الخلط.

وتابع الدكتور طارق عبد الرحمن أحمد، أستاذ التصميم بجامعة حلوان، وعضو لجنة الحكم والمناقشة، أن تطوير أداء ماكينة الغزل بإنتاج خيوط مزوية وزخرفية، يمثل تطويرًا فى مجال صناعة الغزل والنسيج، مما يفتح المجال للحصول على العديد من الخيوط الزخرفية المزوية، وبالتالى يعطى الفرصة للحصول على أقمشة متنوعة من حيث التصميم والاستخدام النهائى.

وعلق الدكتور حمدى أحمد قابيل، رئيس قطاعات الغزل بشركة الشوربجى، وعضو لجنة الحكم، أن الدراسة تساهم فى الاستفادة من المخزون الراكد لدى المصانع مما يعظم الاستفادة الاقتصادية والجودة العالية، فهذا تطوير حقيقى لأداء ماكينة الغزل الحلقى.

من جانبه، قال محمد عبد المقصود صاحب الدراسة، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق المشروع يوفر خطوات إنتاج الأقمشة، ويعد حلا مناسبًا من الناحية الاقتصادية، نظرا لما يترتب عليه توفير فى استخدامات للطاقة، ومساحات الأراضى التى تخصص لعمل المصانع، وتقليل الإجهاد على الخيوط الأمر الذى يعطى الملابس عمرا أطول عند الاستخدام، مشيرًا إلى أن ماكينة النسيج يمكنها أيضًا إعادة استخدام بواقى ورواكد المصانع من الخيوط غير المستخدمة، لإنتاج أقمشة عالية الجودة.